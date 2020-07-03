四川茶博會 上千家企業參展

以「千億茶產業．創新大發展」為主題的第九屆四川國際茶博會2日正式開幕，規模6萬平方米，全川11個茶葉主產市和重慶、貴州、雲南、廣西、廣東、湖南、福建等數十個名茶產區1000餘家企業參展。

紅星新聞報導，現場每個展台就是一個風格獨特的茶館，展出六大茶類名優茶、八大名窯茶器具，並首次規模化融合展示川酒、川水、川竹等四川優勢產業，涉及4000多個品牌，10萬餘種產品。

四川作為產茶大省，茶葉種類繁多且產量高，精製川茶更是成為四川「5+1」現代產業體系的發展重點。本次茶博會，還組織專家評選全省「四川茶業十強縣」：翠屏區、旺蒼縣、峨眉山市、名山區、高縣、納溪區、萬源市、榮縣、夾江縣、雨城區等茶業優勢縣並授牌。

本屆茶博會首次規模化融合精製川茶、川竹、四川好水、優質白酒等產業進行集中展示，尤其是部分展台將精製川茶全景搬到了展會現場，天府龍芽、峨眉山茶等區域品牌以及竹葉青、文君等上百個品牌讓人眼花撩亂。

茶博會主題市雅安規模最大，展區面積超過1800平米，名山區、雨城區、滎經縣共20多家企業參展，重點展示推介「一綠一黑」蒙頂山茶．甘露和雅安藏茶。值得關注的是，成都展團緊隨其後，面積近1500平米，崇州市、蒲江縣、邛崍市、都江堰市等共30餘家企業參展，重點展示推介崇州枇杷茶、蒲江雀舌、邛崍黑茶、青城道茶、道明竹編等。此外，省級公共品牌「天府龍芽」36家聯盟企業也集中亮相。

在茶博會6號館「茶酒融合館」，五糧液、劍南春、全興等川酒品牌首次亮相，開幕日上午還舉辦了川茶川酒重點企業對接會，促成相互借助科技、渠道、品牌、管理等優勢融合創新發展。此外，青神縣國際竹藝城、道明竹編也現場展示「川竹」金字招牌。

省外展團規模也創新高，重慶市的巴味渝珍、廣西梧州市的六堡茶、貴州遵義市的遵義紅茶、遵義綠茶、湄潭翠芽、鳳岡鋅硒茶；廣東江門市的新會柑普茶、僑鄉紅茶；雲南保山市的普洱茶和滇紅茶、長沙望城區的銅官窯、景德鎮瓷器、宜興紫砂等10多個省外組團亮相茶博會，規模超過歷屆水平。

本屆茶博會首次雙線辦展，同步舉辦的「線上茶博會」入駐展商超過800家，瀏覽量已突破130萬人次，達成約談近4000人次。期間還有網紅直播茶博會、直播助農四川（茶博會）專場、茶顏悅色茶藝主播大賽、川茶川酒重點企業對接會等30多場茶事活動。