杭州新通知 人才優先房限售5年

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室7月2日發佈《關於進一步明確商品住房公證搖號公開銷售有關要求的通知》（下稱《通知》），明確在該市以高層次人才家庭優先購房方式購買的新建商品住房，自房屋網簽之日起，5年內不得上市交易。

中新社報導，《通知》對「無房家庭」的認定進行了補充，即戶籍所在地屬於杭州非限購範圍內的購房家庭，除需符合原有要求外，還需滿足「自購房之日前一年起已在該市限購範圍內連續繳納城鎮社會保險或個人所得稅滿12個月」的要求。

同時杭州加大了新建商品住房公證搖號公開銷售對「無房家庭」的傾斜力度，明確均價35000元人民幣每平方米以下新建商品住房項目對「無房家庭」的房源保障比率一般不低於50%。　

此外，《通知》對購房意向登記的有關要求也進行調整，明確一戶購房家庭同時只能參與一個新建商品房項目的購房意向登記。如已參與意向登記的項目需要搖號的，自該項目登記之日起至搖號結果公示當日，不得參與其他項目意向登記。如已參與意向登記的項目無需搖號的，自該項目登記之日起至登記結果公示當日，不得參與其他項目意向登記。

房地產 人民幣 保險

延伸閱讀

買不起房被甩 他殺前女友焚屍

大陸百城房價 連四月上漲

杭州靈隱寺又招人了 不需要出家

合杭段通車 商合杭高鐵全線營運

相關新聞

外資挺A股 一天流入720億

陸、港股市昨（2）日雙雙大漲，港股股王騰訊及A股股王茅台股價均創歷史新高，主因外資持續買超，其中，外資昨天淨流入A股逾人...

5G上路八個月 叫好不叫座

大陸5G起步早卻跑不快，工信部去年10月宣布5G商用正式啟動，三大電信商5G套餐上路八個月來，5G用戶僅占總用戶數的6....

大陸50城賣地 收入2.29兆元

2020年上半年，在因疫情衝擊而陷入短暫停擺過後，中國土地市場迅速回暖。近月來，多地供地節奏明顯加快，優質地塊集中入市，...

中歐知識產權 聯合調解規則生效

上海經貿商事調解中心表示，該中心和歐盟知識產權局上訴委員會經過兩年多的溝通交流，共同制訂了聚焦於中歐商標、外觀設計的知識...

河北鋼鐵業 3大工程助轉型

河北省發展和改革委員會近日印發《河北省鋼鐵行業數字化轉型專項行動計劃（2020-2022年）》（以下簡稱《行動計劃》）提...

抖音上半年下載6.26億次 全球第一

Sensor Tower周三（1日）發布上半年全球手機應用App排名，在非遊戲類App中，抖音及其海外版「TikTok」...

杭州新通知 人才優先房限售5年

杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室7月2日發佈《關於進一步明確商品住房公證搖號公開銷售有關要求的通知》（下稱《通...

大陸穩外貿 提高出口退稅率

中國國家稅務總局2日表示，今年1至5月全國累計為企業辦理出口退免稅6324億元（人民幣，下同）。稅務機關落實稅收政策，有...

受惠疫情商機 三全食品業績大增

繼第1季業績增長超過5倍後，三全食品最新業績預告顯示，公司上半年預計淨利達人民幣4.35億元至4.62億元，年增390%...

全球首家 湖南紅土航空 「互聯網+精品」服務

湖南紅土航空股份有限公司2日在長沙臨空經濟示範區掛牌，標誌著湖南首家本土航空正式落地。這也是全球首家互聯網新經濟控股的新...

四川茶博會 上千家企業參展

以「千億茶產業．創新大發展」為主題的第九屆四川國際茶博會2日正式開幕，規模6萬平方米，全川11個茶葉主產市和重慶、貴州、...

陸人想退休 得先存463萬

睡覺睡到自然醒，數錢數到手抽筋，想在大陸過退休生活，得在銀行有多少存款，才有資格不用上班？依據官方最新發布的居民收入和消...

熱門新聞

港版國安法生效…80國同一天表態 展現三大現實

陸委會證實：東南衛視駐台記者違規 要求3日離境

長江2020年第1號洪水來襲 中下游拉響警報

英國放寬港人入籍條件 BNO身分是什麼？申請資格限哪兩項？

若北京對美人用港版國安法 拜登：我當總統祭經濟制裁

刺傷港警欲連夜潛逃 嫌犯遭親友舉報在機場被捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。