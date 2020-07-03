杭州新通知 人才優先房限售5年

杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室7月2日發佈《關於進一步明確商品住房公證搖號公開銷售有關要求的通知》（下稱《通知》），明確在該市以高層次人才家庭優先購房方式購買的新建商品住房，自房屋網簽之日起，5年內不得上市交易。

中新社報導，《通知》對「無房家庭」的認定進行了補充，即戶籍所在地屬於杭州非限購範圍內的購房家庭，除需符合原有要求外，還需滿足「自購房之日前一年起已在該市限購範圍內連續繳納城鎮社會保險或個人所得稅滿12個月」的要求。

同時杭州加大了新建商品住房公證搖號公開銷售對「無房家庭」的傾斜力度，明確均價35000元人民幣每平方米以下新建商品住房項目對「無房家庭」的房源保障比率一般不低於50%。

此外，《通知》對購房意向登記的有關要求也進行調整，明確一戶購房家庭同時只能參與一個新建商品房項目的購房意向登記。如已參與意向登記的項目需要搖號的，自該項目登記之日起至搖號結果公示當日，不得參與其他項目意向登記。如已參與意向登記的項目無需搖號的，自該項目登記之日起至登記結果公示當日，不得參與其他項目意向登記。