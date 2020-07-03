抖音上半年下載6.26億次 全球第一

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導

Sensor Tower周三（1日）發布上半年全球手機應用App排名，在非遊戲類App中，抖音及其海外版「TikTok」的全球下載量達6.26億次，名列全球第一；在蘋果和Google應用商店內產生收入為4.21億美元，列全球第三。抖音的母公司字節跳動計劃在未來3年大肆招聘員工，規模直逼阿里巴巴。

市場調查機構《Sensor Tower》的最新報告顯示，2020年上半年因為疫情影響，大幅改變民眾消費習慣。2020年上半年共有715億次的首次App安裝次數，較去年同期升26.1%，反映疫情中民眾紛紛靠向手機尋找娛樂。各種App之中，抖音及其國際版TikTok以6.26億次下載量成為非遊戲類App中全球第一。

下載量第2至第7，分別為 WhatsApp、Zoom、臉書、IG、Messenger、Snapchat，都是社交通訊軟體程式，可見居家防疫，使民眾對網上交友溝通更加依賴。

至於App的吸金能力，則由交友軟體Tinder，以4.33億美元，繼續成為第1位，第2位是全球收益4.31億美元的YouTube，抖音及TikTok則排第3。

抖音的在下載量排名力壓排第2的Whatsapp及排第3的Zoom；而在收入排名上，次於第1位的Tinder及第2位的YouTube。

上海證券報報導稱，抖音的母公司字節跳動，將會在近日宣布在上海的新一輪投資計劃，該公司計劃未來3年將在上海的員工增至2萬人，並把上海電商業務將整合升級為抖音電商板塊。消息人士透露，按照近期字節跳動制定的新投資計劃，未來3年在北京員工總數預計將突破6萬人。

今年3月初，字節跳動成立8周年時，公司首席執行官張一鳴發佈一封內部信表示，公司全球員工人數今年將達10萬人。這一規模將超越騰訊的6萬人，比肩阿里巴巴。

報導指出，稍早前，字節跳動已在上海收購的遊戲團隊，未來也將擴充遊戲類產品。

6月29日，印度政府宣布，印度出於「安全」考慮，禁止包括TikTok和微信在內的59款手機app，認為這些應用從事的活動有損印度主權、國防、國家安全和公共秩序。

澎湃新聞分析指出，短片平台抖音的母公司字節跳動，恐受到禁令最大衝擊，損失或超過60億美元。印度一直被字節跳動視為全球最重要的市場之一。移動應用分析公司Sensor Tower數據顯示，TikTok今年5月有1.12億下載量，其中20%來自印度，比美國市場高一倍。

抖音 上海 印度

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