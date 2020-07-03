河北鋼鐵業 3大工程助轉型

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

河北省發展和改革委員會近日印發《河北省鋼鐵行業數字化轉型專項行動計劃（2020-2022年）》（以下簡稱《行動計劃》）提出，河北將實施現代化數據資源體系建設工程、數字化轉型升級改造工程以及數字化生態體系建設工程三大工程助推河北鋼鐵行業轉型昇級，提速產業高質量發展。

中新社報導，《行動計劃》明確，到2022年，河北將基本形成以大數據、數字化車間、全流程智能製造、行業雲平台為支撐的鋼鐵數字化發展新格局，主業勞動生產率提高到1000噸/人年以上。

《行動計劃》提出，在數字化轉型升級改造工程方面，河北將大力推進“機器人+”“5G+”“AI+”行動，支持企業建立貫穿煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋等全流程數字化MES生產製造執行系統，形成多維度、多環境數據源實時同步的數字孿生體。到2022年，培育15個以上數字化車間，打造3家以上智能製造試點示範項目。

還將大力推進鋼鐵行業佈局調整，加快鋼鐵企業退城搬遷、臨海沿鐵聚集發展，打造區域鋼鐵智慧園區建設。利用5G、物聯網、無人駕駛等新技術，推動鋼鐵工業園區管理以及服務能力智慧化，吸引鋼鐵產業上下游企業入駐園區，營造良好的鋼鐵工業生態圈。　　

《行動計劃》還提出，在數字化生態體系建設工程方面，河北將加快5G網絡在重點鋼鐵企業的部署和商用推廣。

為此，河北將加快數字化關鍵共性技術研究，支持產學研合作建設數字化創新平台，推動數字化轉型與人工智能、區塊鏈和邊緣計算等前沿技術的部署融合。完善人才引進培育體系，建設既具備數字化能力又熟悉行業需求的複合型人才隊伍。

物聯網 AI

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