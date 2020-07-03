大陸50城賣地 收入2.29兆元

2020年上半年，在因疫情衝擊而陷入短暫停擺過後，中國土地市場迅速回暖。近月來，多地供地節奏明顯加快，優質地塊集中入市，土地市場熱度提升。

中新社報導，中原地產研究中心發佈的統計數據顯示，2020年上半年，中國「賣地」收入最高的50個大中城市土地出讓收入合計達2.29兆元（人民幣，下同），同比上漲17.3%。50個城市中，有33個城市土地出讓收入同比上漲。

四個城市「賣地」收入超千億元。上半年，杭州、上海、北京、廣州4個城市土地出讓收入居前，賣地收入均超過1000億元。其中，杭州居首，土地出讓收入超過1800億元。50個城市中，有38個城市「賣地」收入超過200億元。全部50個城市上半年土地出讓收入均超過150億元。

中原地產首席分析師張大偉指出，上半年市場流動性充裕，利率整體下降，房企融資難度降低。同時，近月來住宅銷售行情好於預期，4月份至5月份，全國主要城市房地產成交量相比2月份出現明顯復甦，網簽成交量平均上漲80%。這些因素都提高了房企拿地積極性，多地再現高溢價土地成交，推升了土地市場熱度。

中指研究院發佈的數據也顯示，2020年上半年，中國300個城市土地出讓收入總額23716億元，同比增長3%。從房企端來看，1—6月份過半數房企拿地不輸去年。

50家代表房企上半年月均拿地均值為1716.3億元，略高於2019年月度均值（1706.9億元）。其中，27家房企月均拿地金額超過2019年月度均值。奧園、龍光、首開三家房企前6個月月均拿地金額較去年增加一倍以上。

從房企拿地的熱門城市來看，杭州熱度最高，中西部省會城市與城市群內熱點城市亦頗受關注。上半年50家代表房企拿地面積最多的十大城市包括：杭州、烏魯木齊、西安、蘇州、佛山、重慶、福州、廣州、長沙和鄭州。