糗！騰訊遇上「假乾媽」 被詐千萬廣告費

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騰訊公司日前以拖欠千萬元廣告費為由，將年銷6億瓶的中國知名辣醬品牌「老乾媽」告上法院，請求凍結老乾媽逾1624萬元財產。不過老乾媽回應稱是騰訊被騙了。警方1日逮獲3人坦承偽造老乾媽公司印章與騰訊簽合作協定，證實「南山不敗」騰訊遇上了「假乾媽」，果真被騙了。

在中企商界，老乾媽以「從不缺現金」著稱。不過每日經濟新聞報導，中國裁判文書網披露一則民事裁定書，同意原告騰訊請求查封、凍結被告老乾媽公司公司名下價值人民幣1624萬元（人民幣，以下同，約230萬美元）財產。

騰訊表示，2019年3月與老乾媽公司簽訂一份「聯合市場推廣合作協議」，騰訊投放資源用於老乾媽油辣椒系列推廣，騰訊已依約履行相關義務、但老乾媽未按照合約約定付款。騰訊多次催辦沒下文，因此依法起訴。

新京報報導，老乾媽與騰訊的廣告交集為「電競冠名」。2019年4月26日，騰訊互動娛樂事業群QQ飛車手遊S聯賽2019年春季賽，老乾媽為年度合作夥伴。不僅贊助賽事，QQ飛車遊戲中還推出老乾媽頭像框和老乾媽裝飾套。

第一財經報導，老乾媽公司則反擊，並沒有與騰訊有任何的商業合作，對方是遇到「假乾媽」被騙了！公司已向警方報案，公安機關於2020年6月20日立案偵查。聲明稱，從未與騰訊公司就「老乾媽」品牌簽署合作協議。

兩大公司對簿公堂，在市場上掀起話題，隨即登上熱搜榜前十名。就在外界對這場不可思議的「騰訊大戰老乾媽」戲碼熱議之際，劇情出現大反轉。上觀新聞報導，貴陽市公安局雙龍分局1日發布，逮獲3名偽造老乾媽公司印章的嫌疑人。

警方初步調查，36歲的曹男、40歲劉男和37歲的鄭女涉嫌以假的老乾媽公司印章，冒充老乾媽公司市場經營部經理，與騰訊簽訂合作協定，目的是為了獲取騰訊公司在推廣活動中配套贈送的網路遊戲禮包碼，之後透過網路販賣非法獲取經濟利益。目前3人已被刑拘。

消息傳出，立刻在中國網絡上引發網民一陣嘲諷，網民留言「南山必勝客這回栽了」、「我笑瘋了」、「真是迷幻反轉」、「南山不敗不但這次敗了，還被三個人耍得團團轉」。據報導，「南山必勝客」、「南山不敗」是網民對騰訊的「封號」，意指騰訊此前在深圳南山區法院的訴訟幾乎「必勝」。