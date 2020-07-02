互聯網巨頭騰訊被騙！全網嘲笑「逗鵝冤」 百度、阿里補刀

「互聯網巨頭騰訊竟然真的被三個偽造印章的騙子騙了！」騰訊和老乾媽這場烏龍百出的官司，讓中國輿論「震驚」到至今難以置信，騰訊因此成為網民和企業的「群嘲」目標。此事件也讓「逗鵝冤」一詞橫空出世，老乾媽和騰訊成了熱門CP，被稱為「媽化騰CP」。

網友稱，騰訊公司的代表形象為企鵝，被代稱為「鵝」，網友總結一句話就是：「他們騙了我，還白用了我，沒給錢，他們還笑我……」來形容騰訊企鵝這兩天的悲慘遭遇。一「鵝」有難，八方「嘲賀」，「逗鵝冤」一詞隨之刷屏網路。

中國新聞網報導，「逗鵝冤」事件，順利集齊了「BAT」的另外兩家，相關話題相繼衝上熱搜榜。

中國互聯網界另外兩大巨頭，百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)搶搭熱度，阿里支付寶官微貼出了此事新聞並點評道「希望天下無假章」，淘寶官微並加碼「遊戲禮包免費領」。同時，支付寶還附上了一篇「用區塊鏈解決供應鏈金融蘿蔔章、假合同問題」的報導，成功「蹭熱度」，為自己的區塊鏈防偽打了一波廣告。

百度搜索官微也發文稱：「手裡的瓜突然不香了……有一說一，這事與我無關。請大家不傳謠不信謠，理性吃瓜。」

bilibili也適時地補了一刀，「轉發本條動態，抽10位朋友送上老乾媽辣椒醬」。丁香醫生官微也@騰訊公司寫道，不開心的時候更加可以吃點辣椒醬。

網友稱，在大家都以為此事只是「老乾媽為啥不給錢」、「騰訊穩操勝卷」時，老乾媽卻直接拋出了誰都沒想到的靈魂一問：「啥？關我啥事？」，甚至連警都是老乾媽幫報的。也有不少網友發現了亮點，老乾媽公眾號都兩年沒更新，可見宣傳方面是真的鹹魚了，確實不像會花錢找騰訊打廣告的樣子。

熱心網友們還找出當時的資料發現，騰訊真的很努力很努力地幫老乾媽打了大半年廣告。