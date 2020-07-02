快訊

緬甸玉石礦場崩塌釀113死 畫面曝光如海嘯橫掃山谷

東方之珠成追憶？「港版國安法」生效後的香港宿命

被騙「一言難盡」… 騰訊懸賞千瓶老乾媽反詐

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電

來源：YouTube

被「假乾媽」騙了，騰訊也發文自嘲。「其實，但是，一言難盡…」騰訊公司官方微博發出感嘆文，並轉發一張形容自己為「傻白甜」的圖片稱，騰訊自掏腰包準備1000瓶老乾媽作為獎勵，歡迎廣大網友踴躍提供類似線索的網頁，還不忘宣傳「裡面還包含限量版的孤品」。

中國新聞網報導，騰訊的官方認證帳號於1日中午在bilibili上發布一條消息：「今天中午的辣椒醬突然不香了……」。

1日晚間，一言難盡的騰訊公司再於官方微博發文，對與老乾媽間的糾紛做出回應，以「千瓶老乾媽求騙子線索」。讓網友網友笑稱這是騰訊的自嘲文，憨憨的「傻白鵝」的人設是立住了。

對此，北京青年報報導，面對網友調侃騰訊「是個憨憨」，騰訊官微也認了。騰訊並表示，對於提供類似線索的網頁給予獎勵，是為了防止類似事件再發生。

不過也有網友認為這起事件也達到了行銷效果，留言稱：「廣告費是假的，反而打了個真廣告。」「這個瓜可真香，案件居然出現了大反轉！」、「如今騰訊的廣告效力和老乾媽的銷路都已經由這次事件打開了」。

廣告 北京

延伸閱讀

港股上漲逾300點 騰訊股價再創新高

俄懸賞殺害美軍？ 歐布萊恩：情資不足未曾向川普報告

騰訊被騙！陸三人冒充老乾媽高管與騰訊簽合作協議

騰訊提告 「老乾媽」遭凍結6,800萬

相關新聞

互聯網巨頭騰訊被騙！全網嘲笑「逗鵝冤」 百度、阿里補刀

「互聯網巨頭騰訊竟然真的被三個偽造印章的騙子騙了！」騰訊和老乾媽這場烏龍百出的官司，讓中國輿論「震驚」到至今難以置信，騰訊因此成為網民和企業的「群嘲」目標。此事件也讓「逗鵝冤」一詞橫空出世，老乾媽和騰訊成了熱門CP，被稱為「媽化騰CP」。

糗！騰訊遇上「假乾媽」 被詐千萬廣告費

騰訊公司日前以拖欠千萬元廣告費為由，將年銷6億瓶的中國知名辣醬品牌「老乾媽」告上法院，請求凍結老乾媽逾1624萬元財產。不過老乾媽回應稱是騰訊被騙了。警方1日逮獲3人坦承偽造老乾媽公司印章與騰訊簽合作協定，證實「南山不敗」騰訊遇上了「假乾媽」，果真被騙了。

被騙「一言難盡」… 騰訊懸賞千瓶老乾媽反詐

被「假乾媽」騙了，騰訊也發文自嘲。「其實，但是，一言難盡…」騰訊公司官方微博發出感嘆文，並轉發一張形容自己為「傻白甜」的圖片稱，騰訊自掏腰包準備1000瓶老乾媽作為獎勵，歡迎廣大網友踴躍提供類似線索的網頁，還不忘宣傳「裡面還包含限量版的孤品」。

陸委會諮委：過嚴的邊境管制 對台灣經濟造成根本傷害

陸委會日前召開諮詢委員會議，主題是新冠肺炎疫情對大陸及兩岸關係的影響。有委員建言，如為維持目前的防疫成果，採取過於嚴格的邊境管制，將對台灣經濟造成根本性傷害，疫情指揮中心要思考平衡防疫與經濟發展，應採取經濟學的成本效益觀來評估解封的風險，也應該納入更多專家一起研商。

港股上漲逾300點 騰訊股價再創新高

今（2）日是港股下半年首個交易日，不畏港版國安法，開盤後指數上漲超過300點，漲幅近2%。騰訊控股一度漲近3%，股價創歷史新高。

陸商務部、國台辦舉辦「台資企業拓內銷」線上推介

由大陸商務部、國台辦、福建省和北京市共同舉辦的台資企業開拓內銷線上推介、交流、對接洽談會，明天將在北京國二招賓館東樓三層中會議廳舉行，由海貿會執行主辦，將有200餘家台資企業和大陸企業將開展線上推介與對接。

人民幣在全球外匯存底占比升至2.02% 創歷史新高

根據國際貨幣基金（IMF）6月30日公布的數據，今年第1季因各國央行在新冠病毒疫情暴發後囤積了大量美元，在向IMF報告的外匯存底中，美元占比上升至61.9%。與此同時，人民幣的占比達到2.02%，則是創下歷史新高。

上海5G室外基站 超過2萬個

「5G可以說是數字新基建之首。到今年5月底，上海累計建設5G室外基站超過2萬個，（上海）市中心基本做到5G室外覆蓋，所以...

滬深化環保 推動企業綠色發展

對守法企業無事不擾、建容錯糾錯機制、鼓勵企業主動整改……上海市生態環境局1日披露，該局將通過深化環評審批制度改革、優化生...

玄武岩連續纖維 德陽投產

近日，一場特殊的點火儀式，在四川省德陽市羅江經開區城南工業園內舉行，標誌著大陸具有完全自主智慧財產權、世界首套玄武岩連續...

全球最具價值品牌 陸17家上榜

「2020年BrandZ最具價值全球品牌100強」30日公布，中國上榜品牌總價值增速全球第一，創紀錄的17個中國品牌進入...

海南離島免稅新政首日 電子產品夯

7月1日，海南離島免稅政策正式施行新一輪重大調整，在海口、三亞等地的免稅店內，電子產品等新增品類受消費者追捧，腕表、珠寶...

熱門新聞

英國將允許300萬港人申請移民 中英緊張升溫

港版國安法生效…80國同一天表態 展現三大現實

苦苓憂港版國安法生效 「1衝擊」恐讓台灣年輕人遭殃

港版國安法生效就開鍘 港警舉紫旗逮逾300人

去世兩個月後死者卻回到家中 家屬驚：那火化的是誰？

嚴刑峻法迎來二次回歸？ 香港七一街頭如水悲涼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。