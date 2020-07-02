被騙「一言難盡」… 騰訊懸賞千瓶老乾媽反詐

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被「假乾媽」騙了，騰訊也發文自嘲。「其實，但是，一言難盡…」騰訊公司官方微博發出感嘆文，並轉發一張形容自己為「傻白甜」的圖片稱，騰訊自掏腰包準備1000瓶老乾媽作為獎勵，歡迎廣大網友踴躍提供類似線索的網頁，還不忘宣傳「裡面還包含限量版的孤品」。

中國新聞網報導，騰訊的官方認證帳號於1日中午在bilibili上發布一條消息：「今天中午的辣椒醬突然不香了……」。

1日晚間，一言難盡的騰訊公司再於官方微博發文，對與老乾媽間的糾紛做出回應，以「千瓶老乾媽求騙子線索」。讓網友網友笑稱這是騰訊的自嘲文，憨憨的「傻白鵝」的人設是立住了。

對此，北京青年報報導，面對網友調侃騰訊「是個憨憨」，騰訊官微也認了。騰訊並表示，對於提供類似線索的網頁給予獎勵，是為了防止類似事件再發生。

不過也有網友認為這起事件也達到了行銷效果，留言稱：「廣告費是假的，反而打了個真廣告。」「這個瓜可真香，案件居然出現了大反轉！」、「如今騰訊的廣告效力和老乾媽的銷路都已經由這次事件打開了」。