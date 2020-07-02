陸委會諮委：過嚴的邊境管制 對台灣經濟造成根本傷害

陸委會日前召開諮詢委員會議，主題是新冠肺炎疫情對大陸及兩岸關係的影響。有委員建言，如為維持目前的防疫成果，採取過於嚴格的邊境管制，將對台灣經濟造成根本性傷害，疫情指揮中心要思考平衡防疫與經濟發展，應採取經濟學的成本效益觀來評估解封的風險，也應該納入更多專家一起研商。

對於疫情影響兩岸交流的部分，有委員提出，由於陸方並未禁止我方人員進入，台商、台幹、台生仍持續到大陸經商、工作、念書，陸生等卻無法來台，形成單向交流的局面。

有學者對於未來是否要接受大陸製造的疫苗持保留態度，認為對陸方一昧求快開發出來的疫苗要嚴謹以對，政府對相關問題應該及早思考因應作為。但也有有委員提出，可以利用兩岸醫藥衛生合作協議平臺，主動提出舉行專家視訊會議等方式，與陸方就疫情發展、疫苗開發等交流。

陸委會指出，學者引言報告指出，此次引起全球大流行疫情的病毒，很可能成為人類第五種長期傳播的冠狀病毒。目前國際疫情還在演變，已無可避免將進入數個月到一兩年的長期抗疫過程。至於大陸的疫情風險，由於任何地方只要經歷社區感染階段，就會有無症狀感染者存在，即使疫情一時趨緩，仍不斷會有新的疫情爆發，疫情風險將難以斷絕。

有委員建言，如為維持目前的防疫成果，採取過於嚴格的邊境管制，將對台灣經濟造成根本性傷害，疫情指揮中心要思考平衡防疫與經濟發展，應採取經濟學的成本效益觀來評估解封的風險，也應該納入更多專家一起研商。

也有委員指出，如果再不加快恢復台灣與外國間商務與人員的往來，將造成台灣與世界長期隔離，更快被大陸「內地化」。

另有委員提出網路上熱議的病毒起源於何地，以及是否為人工合成等問題，學者指出，現階段討論相關問題對於防疫沒有太大助益，但這些問題未來一定要追究，如果病毒是被人工合成，那必須嚴防其再被製造出來危害人類，而病毒起源與傳播途徑也需要釐清，例如為何武漢和北京的疫情源頭均與海鮮禽畜市場有關，如果不能找到答案，就難以避免再次爆發及流傳的可能。