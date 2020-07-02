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陸商務部、國台辦舉辦「台資企業拓內銷」線上推介

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（中新社）
大陸國台辦發言人馬曉光。（中新社）

由大陸商務部、國台辦福建省和北京市共同舉辦的台資企業開拓內銷線上推介、交流、對接洽談會，明天將在北京國二招賓館東樓三層中會議廳舉行，由海貿會執行主辦，將有200餘家台資企業和大陸企業將開展線上推介與對接。

據了解，這項會議將在北京、福州各有一個會場。在北京的會場，包含大型台企駐京代表、北京市台企代表；北京市對接企業代表、大陸電商平台代表；在福州的會場，則是福州、泉州、廈門等地台企業代表、大陸對接企業代表。

另，線上還有大陸各地的台資企業，以及大陸對接企業的代表。

國台辦新聞宣傳局表示，為貫徹落實中共國務院辦公廳《關於支持出口產品轉內銷的實施意見》及國台辦會同相關部門出台的助力台企「11條措施」，幫助廣大台資企業應對疫情影響，分享大陸發展機遇，拓展內需市場，國台辦經濟局與商務部台港澳司將共同指導有關方面舉辦「台資企業拓內銷」線上推介對接系列活動。

首場活動為福建場，將於7月3日舉辦，200餘家台資企業和大陸企業將開展線上推介與對接。歡迎兩岸企業與民眾關注福建省商務廳官方網站(http://fujian.mofcom.gov.cn)和海峽兩岸經貿交流協會官方網站(http://aetats.mofcom.gov.cn)，獲取直播網址。

北京 國台辦 福建

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