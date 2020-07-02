人民幣在全球外匯存底占比升至2.02% 創歷史新高

根據國際貨幣基金（IMF）6月30日公布的數據，今年第1季因各國央行在新冠病毒疫情暴發後囤積了大量美元，在向IMF報告的外匯存底中，美元占比上升至61.9%。與此同時，人民幣的占比達到2.02%，則是創下歷史新高。

今年第1季，美元外匯存底總額為6.794兆美元，約占已配置外匯存底的61.9%。去年第4季，美元存底為6.744兆美元，占比為60.8%。

歐元在全球外匯存底中的占比穩定在20%，去年第4季為20.5%。日元在外匯存底中的占比同樣穩定在5.6%，與去年第4季度基本持平。

人民幣的占比雖僅略微上升，但創下2016年第4季IMF報告該數據以來的新高，達2.02%，去年第4季則為1.9%。人民幣在全球外匯存底中的占比，也高於澳元的1.55%和加元的1.78%。

IMF的數據還顯示，全球外匯存底從去年第4季的11.824兆美元略降至11.731兆美元。

另，新華社旗下的新華財經指出，由於中國對新冠肺炎疫情的有效控制，中國經濟得以快速恢復，使得人民幣資產成為疫情期間海外投資者的避險新選擇。

中國人民銀行副行長潘功勝6月底在上海陸家嘴論壇上指出，中國債券和股票市場規模目前已位居全球第二，超過人民幣160兆元，國際機構配置人民幣資產達人民幣6.4兆元，並以年均超過20%的速度增長，尤其是境外投資者持有中國境內人民幣債券資產近年來更以年均近40%的速度增長。

新華財經指出，今年5月，外資在中國債市凈增持人民幣1,145.94億元，單月凈增持額度創歷史新高，並且是是外資連續第18個月增持中國債券。至5月底，外資持有總量達到人民幣2兆4,260.29億元，在債市中的占比達2.61%，刷新歷史記錄。

報導稱，大陸央行票據同樣也受到外資追捧。6月23日，中國人民銀行在香港成功發行100億元6個月期人民幣央行票據，得標利率為2.21%。此次發行包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、央行、基金等機構投資者，以及國際金融組織踴躍參與認購，投標總量超過340億元，為發行量的3.4倍。

大陸今年四次發行央行票據，投標量分別為發行量2.8倍、3.5倍、2.7倍、3.4倍，反映離岸市場對中國經濟和人民幣相對樂觀的情緒，以及人民幣資產對境外投資者具有較強吸引力。

另，在經歷了3月份的全球金融市場大幅震盪後，4、5月凈流入A股的外資分別達到人民幣500億元和300億元，6月北上資金凈買入A股金額更達到515億元。目前北上資金累計凈買入A股已突破人民幣1.6兆元，為陸股通開通以來歷史首見。

北京大學匯豐金融研究院執行院長巴曙松表示，國際金融危機早已暴露以美元為中心的國際貨幣體系並不合理，多元化貨幣儲備已成為大趨勢，人民幣成為外匯存底的需求逐漸產生。

而在此次國際金融震盪危機中，國際投資者開始增持人民幣資產，主要則是人民幣資產表現較為穩定，人民幣在一定程度上展現了避險資產的特徵。此外，中國金融市場雙向開放不斷推進，也將有條件吸引更多國際資本流入。