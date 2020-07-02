陸新增新冠肺炎確診病例3例，本土1例在北京

大陸國家衛健委網站今（2）日披露，1日0至24時，31個省區市新增新冠肺炎確診病例3例，其中境外輸入病例2例（上海1例，廣東1例），本土病例1例（在北京）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

大陸目前境外輸入現有確診病例75例（無重症病例），現有疑似病例1例。累計確診病例1920例，累計治癒出院病例1845例，無死亡病例。

截至1日24時，31個省區市現有確診病例416例（其中重症病例7例），累計治癒出院病例78487例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83537例，

至於有傳言指武漢新冠病毒發生變異，武漢又有幾十人中招。武漢市衛健委對此表示，此消息不實，純屬謠言。武漢市自5月31日以來，每日均無新增新冠肺炎確診病例、無新增疑似病例、無新增無症狀感染者。