聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸新增新冠肺炎確診病例3例，本土1例在北京
大陸國家衛健委網站今（2）日披露，1日0至24時，31個省區市新增新冠肺炎確診病例3例，其中境外輸入病例2例（上海1例，廣東1例），本土病例1例（在北京）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
大陸目前境外輸入現有確診病例75例（無重症病例），現有疑似病例1例。累計確診病例1920例，累計治癒出院病例1845例，無死亡病例。
截至1日24時，31個省區市現有確診病例416例（其中重症病例7例），累計治癒出院病例78487例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83537例，
至於有傳言指武漢新冠病毒發生變異，武漢又有幾十人中招。武漢市衛健委對此表示，此消息不實，純屬謠言。武漢市自5月31日以來，每日均無新增新冠肺炎確診病例、無新增疑似病例、無新增無症狀感染者。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言