陸防犯罪 3地大額存取款須登記

為遏止利用大額現金違法犯罪，中國人民銀行（大陸央行）將陸續在大陸多地試點開展大額現金管理工作，七月一日起，河北個人存取款十萬元（人民幣，下同）以上必須登記；十月一日起，深圳個人存取款廿萬元以上、浙江個人存取款卅萬以上也都要登記。

據中新網報導，近日，大陸央行決定自七月一日起在河北省、十月一日起在浙江省和深圳市試點開展大額現金管理工作，試點期限為兩年，開展大額現金管理工作的原因，據稱是要遏制利用大額現金進行違法犯罪。

近年來大陸大額現金交易量繼續增長，愈來愈多的大額現金交易集中在特定領域、特定人群、特定時期。

大陸央行二○一七年研究發現，有出現單次取款超過一億元現金的狀況，在如今大陸提款卡支付、銀行轉帳等方式十分便捷的環境下，這種狀況不合常理。

大陸央行表示，大陸亟需加強大額現金管理，保障合理需求，抑制不合理需求，遏制利用大額現金進行違法犯罪。

目前設定河北省、浙江省和深圳市試點對公帳戶管理起點為五十萬元，對私帳戶管理起點分別為十萬、卅萬、廿萬元。起點金額有差異的原因在於要有針對性的監測非常規大額用現行為，同時要避免銀行業金融機構工作負擔過重。