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玄武岩連續纖維 德陽投產
近日，一場特殊的點火儀式，在四川省德陽市羅江經開區城南工業園內舉行，標誌著大陸具有完全自主智慧財產權、世界首套玄武岩連續纖維萬噸級池窯生產線正式投產。
玄武岩纖維是21世紀綠色環保新材料，由於獨特的性能優勢，產品廣泛應用於航空、航太、建築建材、軌道交通、海防工程、艦艇船舶製造、風力發電、環保裝備等領域。落戶於羅江經濟開發區城南工業園的四川省玻纖集團有限公司（簡稱「四川玻纖」），致力於玄武岩纖維研發近10年，攻克了玄武岩連續纖維生產過程中的多項關鍵技術瓶頸，研發出一整套池窯生產玄武岩連續纖維生產工藝，處於世界先進水準。
為了搶抓發展機遇，「四川玻纖」投資5.3億元人民幣，建設年產3萬噸玄武岩連續纖維池窯生產示範線。
按計畫，先期建設年產1萬噸玄武岩連續纖維池窯生產線，後期再建設一條年產2萬噸玄武岩連續纖維池窯生產線。
年產1萬噸玄武岩連續纖維池窯生產線去年11月開工，今年6月正式建成。
此次的點火儀式，不但意味著世界首套玄武岩連續纖維萬噸級池窯生產線正式投產，實現了玄武岩纖維生產上的一大突破，也標誌著羅江、德陽朝著大陸最大、全球知名的玄武岩纖維生產研發基地的目標，邁出了堅實的一步。
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