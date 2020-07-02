滬深化環保 推動企業綠色發展

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

對守法企業無事不擾、建容錯糾錯機制、鼓勵企業主動整改……上海市生態環境局1日披露，該局將通過深化環評審批制度改革、優化生態環境執法監管、加強企業服務指導以及大力發展環保產業方面的多條舉措，協同推動經濟高質量發展和生態環境高水平保護。

據中新社報導，上海市政府部門將增加對企業環境治理的服務指導，增加綠色發展新動能；減少對高質量高水平項目的審批限制，減少對守法合規生產經營企業不必要的執法檢查。

上海並且將深化環評審批制度改革，通過推進新冠肺炎疫情期間相關項目審批綠色通道、正面清單等舉措常態化，支持相關企業加快恢復生產和發展。

在優化生態環境督察執法監管方面，上海將通過完善監督執法正面清單，實施分類分級監管，實現對守法企業無事不擾；通過實行免罰清單制度、建立容錯糾錯機制、完善行政處罰裁量規定，鼓勵企業及時自我糾錯、主動整改；通過全面實施生態環境領域「一網統管」，強化「互聯網+監管」，推行非現場執法監管檢查，減少對守法企業生產和經營的執法檢查。

與此同時，上海將切實發揮環保督察整改對拉動市場投資等方面的作用，實現經濟、社會和環境效益統一。

上海還將大力發展環保產業，規範政府投資項目社會資本市場准入條件，平等對待各類企業主體，破除民營企業、中小企業市場准入壁壘；通過加大政策支持和服務力度，鼓勵科技創新和技術發展，搭建環保科技創新平台，拓寬環保企業融資和技術創新與轉化渠道；通過鼓勵發展第三方治理模式並推進試點示範，提升企業專業治理能力。

此外，上海還將通過大力發展智慧監測技術裝備，推進人工智能、5G、物聯網等新技術在環境監測監控中的應用。

上海 環評

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