上海5G室外基站 超過2萬個

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「5G可以說是數字新基建之首。到今年5月底，上海累計建設5G室外基站超過2萬個，（上海）市中心基本做到5G室外覆蓋，所以說，5G實實在在地走到了我們身邊。」上海市經濟和信息化委員會主任吳金城7月1日在參加2020上海民生訪談時如是說。

中新社報導，上海是中國大陸5G發展領先的城市之一。據吳金城介紹，上海原來計畫每年完成1萬個室外基站，連續做3年，共3萬個，現在有信心可以兩年完成3萬個5G室外基站（的建設），也就是三年任務兩年完成。

上海今年計畫完成南京東路、徐家匯、陸家嘴等十大商圈的5G深度覆蓋。在提升交通樞紐5G網絡感受度，上海今年計畫完成浦東、虹橋兩大機場主要區域、297個地鐵的地下站廳站台等交通樞紐的5G覆蓋。

吳金城說，5G用於手機肯定可以讓速度更快，但5G更大的價值是應用於ToB（Business，商業）領域，就是要賦能各行各業。比如在「5G+智能製造」方面，中國商用飛機有限責任公司通過5G全連接工廠可以實時管控生產狀態，實現工廠生產的高度精益化，設備利用率提升了70%，工廠運營效率提升30%。

他表示，5G可能會在工業製造、醫療、教育、城市管理方方面面得以應用，目前上海推進的5G應用有270多項。

上海 機場

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