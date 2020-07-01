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全球外匯存底美元占61.9%奪冠 人民幣升至2.02%創新高

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
IMF報告，今年第1季全球外匯存底中美元比率升至61.9%，仍為最高。人民幣則升至2.02%。照片／國際貨幣基金（IMF）
IMF報告，今年第1季全球外匯存底中美元比率升至61.9%，仍為最高。人民幣則升至2.02%。照片／國際貨幣基金（IMF）

國際貨幣基金（IMF）今日數據顯示，今年第1季因各國央行在新冠病毒疫情暴發後囤積大量美元，在向IMF報告的外匯存底中美元比率升至61.9%，仍為最高。人民幣則升至2.02%。

澎湃新聞報導，今年第1季，美元外匯存底總額為6.794兆美元，約占已配置外匯存底的61.9%。去年第4季，美元儲備為6.744兆美元，占60.8%；歐元占20%，去年第4季為20.5%。日元占5.6%，與去年第4季持平。

人民幣的比率略微上升，創下2016年第4季IMF報告該數據以來的新高，達2.02%（去年第四季度為1.9%），高於澳元的1.55%和加元的1.78%。

IMF數據顯示，全球外匯存底從去年4季的11.824兆美元略降至11.731兆美元。

IMF報告，今年第1季全球外匯存底中美元比率升至61.9%，仍為最高。照片／國際貨幣基金（IMF）
IMF報告，今年第1季全球外匯存底中美元比率升至61.9%，仍為最高。照片／國際貨幣基金（IMF）

外匯 IMF 人民幣

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