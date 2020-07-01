遭英特爾斷供 浪潮：兩周內恢復合作目前經營正常

由於美國出口監管的升級，美國處理器巨頭英特爾6月30日起暫停出貨給大陸伺服器大廠浪潮集團。

受斷供消息影響，浪潮集團旗下A股上市公司浪潮信息1日收盤下跌4.75%，報人民幣37.32元；浪潮軟件下跌0.59%，收盤價人民幣18.39元。

第一財經報導，英特爾強調，需要根據美國相關法律對浪潮供應鏈做出相應的調整，因而不得不臨時性暫停對此客戶的供貨。但「臨時性暫停預計兩周以內，屆時將恢復供貨。」

在英特爾作出回應後，浪潮表示，目前經營一切正常。

浪潮是IT基礎架構技術、產品、方案和服務供應商，業務涵蓋了X86服務器、存儲、數據庫以及AI加速器、AI管理軟體等。

根據調研機搆Gartner統計，2019年浪潮x86服務器市占率超10%，蟬聯全球第三，成為全球前五排名中增速最高的服務器廠商。

在中國市場，浪潮x86伺服器市占率超34%，浪潮多節點雲伺服器蟬聯全球出貨量和銷售額雙料第一。浪潮伺服器是大陸眾多雲服務企業的供貨商，包括阿里雲、百度雲等。

據浪潮信息年報數據顯示，2019年前五大供應商的合計採購比重達到61.04%，其中來自英特爾的採購金額達人民幣178.96億元，占比37.53%，位列第一。近三年浪潮信息來自英特爾的採購額占比逐年提升。