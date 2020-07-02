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海南離島免稅新政首日 電子產品夯

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
7月1日，海南離島免稅政策正式施行重大調整，在海口、三亞等地的免稅店內，電子產品等新增品類受追捧，腕表、珠寶等奢侈品亦釋放較大幅度優惠。圖為消費者在海口日月廣場免稅店諮詢華為電子手表。（中新社）
7月1日，海南離島免稅政策正式施行重大調整，在海口、三亞等地的免稅店內，電子產品等新增品類受追捧，腕表、珠寶等奢侈品亦釋放較大幅度優惠。圖為消費者在海口日月廣場免稅店諮詢華為電子手表。（中新社）

7月1日，海南離島免稅政策正式施行新一輪重大調整，在海口、三亞等地的免稅店內，電子產品等新增品類受消費者追捧，腕表、珠寶等奢侈品亦釋放較大幅度優惠。

中新社報導，大陸財政部、海關總署、稅務總局日前發布公告，自2020年7月1日起，海南省的離島旅客（包括島內居民旅客）每人每年累計免稅限額提至10萬元（人民幣，下同），取消單件商品8000元免稅限額規定。新增天然蜂蜜、茶及茶製品、酒類、手機等七大類免稅商品。

在海口市內日月廣場免稅店，新增設時尚電子生活館和酒水銷售區，1日上午10點開始營業即有大批遊客光顧。包括手機、耳機、遊戲機在內的電子產品銷售區最受消費者青睞，展示台上有蘋果、華為、小米等多個品牌多種型號的手機。

店員張瑩瑩介紹，蘋果手機在免稅店售價較官網價格有8折左右的優惠幅度，以512G金色iPhone11ProMax手機為例，官網價格為12699元，免稅店價格為10210元。「比官網便宜2000多元，非常實惠。」首個購買手機的消費者陳積灼說，得知離島免稅購物政策有調整，他特意在新政實施首日前來購物。

在三亞國際免稅城，電子產品銷售店的店員手拿調整後的商品價格單，向顧客報出最新售價，一對夫妻查詢到2019款iPad7報價比官網售價低300元，當即刷卡下單。

取消單件商品8000元免稅限額的規定讓一些「高冷」店面熱鬧起來。在BVLGARI寶格麗專賣店門口，「掃貨」的旅客排起了隊等候入場。IWC萬國表專賣店內，銷售專員陳宇說，即日起店內大部分手表都不用補繳行郵稅，且全場萬元以上的手表享9.5折。陳宇算了一筆帳，相對有稅專櫃價，某款暢銷腕表該店售價近8.4折。

「三亞國際免稅城將通過優化產品結構及品牌布局，採取有競爭力的定價原則，保證商品供應及價格優勢。」中國旅遊集團中免股份有限公司總經理助理高緒江說，一年一度的海南離島免稅購物節將在7月6日啟動，在7月-9月期間分時段推出促銷系列活動。

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