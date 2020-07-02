全球最具價值品牌 陸17家上榜

「2020年BrandZ最具價值全球品牌100強」30日公布，中國上榜品牌總價值增速全球第一，創紀錄的17個中國品牌進入全球最有價值的品牌前100名，阿里巴巴、騰訊繼續躋身前10，中國平安五度蟬聯全球第一保險品牌，茅台位列全球價值增速最快的品牌第1名，抖音首次入榜。

中新社報導，今年是「BrandZ最具價值全球品牌100強」排名第15年。該排名合併分析彭博社的市場數據統計和覆蓋全球380多萬名消費者的訪談，涵蓋來自51個市場的超過17500個品牌。

主辦方認為，雖然新冠疫情在全球造成了經濟、社會和個人健康方面的巨大衝擊，但全球強大的100個品牌的總價值仍然實現了5.9%的增長。排行榜顯示，全球排名前100名的品牌價值合計突破了5兆美元大關，約等於日本的全年GDP。

亞馬遜衛冕全球最具價值品牌的寶座，其品牌價值上升了32%至4159億美元。在最近的一年裡，亞馬遜的品牌價值增長了近1000億美元，相當於全球100強品牌總價值增長的三分之一。

今年有17個中國品牌進入百強榜單，比去年增加了兩個，成為上榜品牌數量第二多的國家。中國上榜品牌的合計價值增長了16%，幾乎是全球增速的3倍。阿里巴巴的品牌價值較去年排名上昇1位至全球第6名。騰訊也上升1位至第7名。抖音首次上榜，以169億美元的品牌價值排名第79名，是今年五個新晉品牌中排名最高的。

凱度集團Brand全球總裁Doreen Wang表示，今年榜單可以看到，創新已經被證明是驅動增長的關鍵因素，也是防止下跌的方式。創造力是最有價值品牌們的另一個重要的有價值的特徵。