騰訊被騙！陸三人冒充老乾媽高管與騰訊簽合作協議

騰訊被騙！大陸有不法民眾偽造大陸辣椒醬品牌「老乾媽」公司印章，冒充該公司市場經營部經理，與騰訊簽訂合作協議，目的是為了獲取騰訊在推廣活動中配套贈送的網路遊戲禮包號碼，之後透過網路倒賣非法獲取經濟利益。老乾媽表示，公司從未與騰訊合作，已報案處理。

據《21世紀經濟報導》指出，據了解，廣東省深圳市南山區人民法院於6月29日發布一則民事裁定書，宣布查封、凍結被告貴陽南明老乾媽風味食品銷售有限公司、貴陽南明老乾媽風味食品銷售有限公司名下價值超過1624萬元人民幣的銀行存款或查封、扣押其等值的其他財產。老乾媽1624萬人民幣的資產之所以被查封、凍結，是因為深圳市騰訊計算機系統有限公司在起訴老乾媽服務合約糾紛一案中，向法院提出了財產保全的申請。

6月30日，騰訊表示，此事為老乾媽在騰訊投放了千萬人民幣市場合作，但無視合約長期拖欠款項不支付，騰訊被迫依法起訴，申請資產保全，法院裁定凍結對方企業帳戶。

據了解，去年3月，騰訊與老乾媽公司簽訂了一份《聯合市場推廣合作協議》，騰訊側投放資源用於老乾媽油辣椒系列推廣，騰訊已依約履行相關義務、但老乾媽未按照合約約定付款，騰訊多次催辦無果，因此不得不依法進行起訴，目前案件在法院審理當中。

但沒想到，不是老乾媽不支付合作費用，而是該公司從未與騰訊合作過。6月30日，老乾媽發佈聲明指出，經核實，公司從未與騰訊公司或授權他人與騰訊公司就「老乾媽」品牌簽署《聯合市場推廣合作協議》，且公司從未與騰訊進行過任何商業合作。針對上述重大事件，公司及時採取法律手段維護企業合法權益，已向公安機關報案，公安機關於6月20日決定對此案予以立案偵查。

《新浪財經》報導，騰訊則回應「一言難盡」，並為了防止類似事件再次發生，以1千瓶老乾媽為禮品徵求相關線索。