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為獲得遊戲禮包碼 3人偽造老乾媽印章已被刑拘
貴陽市公安局雙龍分局1日發布，3名犯罪嫌疑人偽造老乾媽公司印章，冒充該公司市場經營部經歷，與騰訊簽訂合作協定，目的是為了獲取騰訊公司在推廣活動中配套贈送的網路遊戲禮包碼，目前3人已被刑拘。
上觀新聞報導，警方表示日前接獲貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司（簡稱「老乾媽公司」）報案，有不法人員冒充該公司名義與深圳市騰訊電腦系統有限公司（簡稱「騰訊公司」）簽訂合作協定，導致被騰訊公司起訴。
經貴陽市公安局雙龍分局初步查明，犯罪嫌疑人36歲的男性曹某、40歲男性的劉某利、37歲女性的鄭某君，偽造老乾媽公司印章，冒充該公司市場經營部經理，與騰訊公司簽訂合作協定，目的是為了獲取騰訊公司在推廣活動中配套贈送的網路遊戲禮包碼，之後透過網路販賣非法獲取經濟利益。
目前，曹某等3人因涉嫌犯罪已被貴陽市公安局雙龍分局依法刑事拘留。案件正在進一步辦理中。
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