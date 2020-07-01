大陸六分之一國土慘遭水扁 已有250條河流爆發洪災

大陸中央氣象台1日6時繼續對大陸南方與西南多地發布暴雨預警，這已經是6月2日以來，中央氣象台連續第30天發布暴雨預警，持續時間之久為歷年罕見。

大陸水利部水旱災害防禦司副司長王章立表示，今年以來，中國暴雨洪水集中頻繁發生，過程多、水量大。6月以來，全大陸已有250條河流發生超警以上洪水，主要集中在廣東、廣西、貴州、湖南、湖北、江西、四川、重慶、安徽等省區市。

新華社表示，中國大陸6月1日全面入汛以來，南方已出現五輪強降雨過程，全國近150萬平方公里國土出現累積降雨量超過200毫米的降雨。

150萬平方公里，相當於中國近六分之一的國土，比41個台灣的面積還要大。

大陸中央氣象台最新預報顯示，7月1日至3日，四川東南部、重慶中南部、貴州、雲南、湖北西部和南部，以及江南中北部等地雨勢仍然強勁。

未來三天，華北、黃淮等地也將有一次降雨過程，其中京津冀部分地區有中到大雨，局部地區暴雨，並伴有雷暴大風或冰雹等強對流天氣，較強降雨時段為2日白天到夜間。

預計4日起，大陸西南地區東部、江漢、黃淮南部、江淮、江南北部等地還會出現新一輪較強降雨過程。

大陸中央氣象台表示，回顧整個6月，中國江南、長江中下游、江淮入梅時間較常年偏早，南方地區共出現五次大範圍降雨天氣過程，暴雨覆蓋範圍廣、強度大，其中江蘇、安徽、湖北等地部分地區降雨量更比往年同期偏多1倍以上。

新華社指出，６月以來，廣西大部、廣東中部和東部、福建西部、江西東部等地降水量更達300至500毫米，局部地區超過800毫米。北京2019全年降水量不過500多毫米，亦即大陸南方部分地區過去一個月的降雨量遠比北京全年降雨量還要多。