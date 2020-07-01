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連跌16個月！香港5月零售銷貨值挫32.8％

世界日報 / 香港新聞組／香港1日電
港政統計處6月30日發表最新數字顯示，香港零售銷售連跌16個月，5月零售業總銷貨值268億元，按年下跌32.8%，差過市場預期。（中通社）
港政統計處6月30日發表最新數字顯示，香港零售銷售連跌16個月，5月零售業總銷貨值268億元，按年下跌32.8%，差過市場預期。（中通社）

肺炎疫情緩和，零售數據連跌16個月。據港府最新統計，5月的零售業總銷貨值的臨時估計為268億港元（約34.5億美元），按年跌32.8%，較4月的36.1%已見收窄，惟仍差過市場預期，零售總銷貨量則按年挫33.9%。首5個月合計的總銷貨值的臨時估計按年跌34.8%。

香港01報導，按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，5月百貨公司貨品的銷貨價值按年跌37.8%；食品、酒類飲品及煙草跌17%；其他未分類消費品跌22.5%；服裝跌35.6%；電器及其他未分類耐用消費品跌5.1%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌69.7%；藥物及化妝品跌62%；汽車及汽車零件跌17.1%；燃料跌5.%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌39.7%；書報、文具及禮品跌39.3%；中藥跌35.4%；以及眼鏡店跌36.3%。

據報導，逆市上升的類別繼續是超級市場貨品，按年上升7.3%；家具及固定裝置亦升6.5%。

港府發言人表示，由於訪港旅遊業依然停頓，以及就業和收入狀況欠佳，5月零售銷售按年繼續大幅下跌。然而，本地疫情趨穩，港府放寬社交距離措施，5月零售銷售的跌幅較4月進一步收窄。在勞工市場情況嚴峻及旅遊限制持續下，零售業的經營環境依然困難。

50人限聚令延至716　酒吧戲院可坐八成滿

另據大公報報導，香港昨日連續17天零新增本地感染新冠肺炎，港府昨午宣布，3日起多項限制社交距離的措施進一步放寬，酒吧或酒館的顧客人數，公眾娛樂場所內的大型娛樂遊戲站、遊戲機或設施、電影院或設有現場表演的公眾娛樂場所，以及夜店或夜總會的人數限制，均由其容納量一半放寬至八成，新措施為期14天至16日。公眾地方群組聚集人數限制則維持50人。

此外，香港昨日新增兩宗輸入確診個案，兩名年齡分別19歲和59歲男子居住大圍美田邨美秀樓，6月17日一起由美國返港，在強制家居檢疫期間確診。

社交距離 香港 新冠肺炎

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