金沙物美嘉年華 參展免費
由金沙中國有限公司主辦的「金沙物美嘉年華」大型消費折扣展，將於8月7至9日在澳門威尼斯人金光會展D及E館舉行。
中通社報導，金沙中國有限公司總裁王英偉表示，「金沙中國」在疫情期間推出一系列舒緩措施，與澳門中小微企共渡時艱。這次舉辦的大型消費折扣展，期望為本地中小微企及零售商提供免費的展銷平台，相信國際零售品牌聯同澳門中小微企同場展銷能產生龐大聯動效應，促進社區消費，開拓更多商機，為澳門經濟逐步恢復出一分力。
據介紹，「金沙物美嘉年華」大型消費折扣展將設500個展位，佔地19000平方米，除購物體驗外，還設有特色美食、消費抽獎、現場表演及兒童活動等，澳門零售商戶及中小微企均可參與，參展費用全免。
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