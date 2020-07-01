廣州跨境電商 規模穩居陸第1
廣州海關29日表示，今年1至5月，經廣州海關通過海關跨境電商管理平台進出口155.2億元（人民幣，下同），同比增長10.5%，規模穩居大陸全國第一。
中新社報導，今年前5月，廣州海關關區外貿進出口總值5637.9億元，其中進口2076.3億元；出口3561.6億元。值得注意的是，5月份進出口較4月份環比增長1.2%，其中出口環比增長7.4%。
廣州海關關區新業態發展良好，市場採購、跨境電商穩定增長。今年前5月，關區市場採購出口970億元，同比大幅增長80.5%，佔同期廣州海關關區外貿進出口總值的17.2%。
民營企業逆勢增長。前5月，廣州海關關區民營企業進出口2937.4億元，同比增長8.5%，佔同期廣州海關關區外貿進出口總值的五成二。
在外貿市場方面，今年前5月，東盟（東協）、歐盟和美國為廣州海關關區前三大貿易夥伴，合計佔同期廣州海關關區外貿總值的四成一。此外，前5月廣州海關關區對一帶一路沿線國家和地區進出口1655億元，同比增長8.3%。
疫情期間，大陸內地消費者對民生商品需求較大，前5月，廣州海關關區進口糧食、醫藥品分別同比增長58.7%、22.1%。出口方面，前5月，廣州海關關區出口中藥、船舶、勞動密集型產品、陶瓷產品分別同比增長70.5%、24.2%、8.2%、6.9%。
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