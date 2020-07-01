大灣區試辦「跨境理財通」

為促進粵港澳大灣區居民個人跨境投資便利化，中國人民銀行、香港金融管理局、澳門金融管理局29日發佈聯合公告稱，決定在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點。

新華社報導，根據公告，「跨境理財通」按照購買主體身份可分為「南向通」和「北向通」。「南向通」指粵港澳大灣區大陸內地居民通過在港澳銀行開立投資專戶，購買港澳地區銀行銷售的合資格投資產品；「北向通」指港澳地區居民通過在粵港澳大灣區大陸內地銀行開立投資專戶，購買內地銀行銷售的合資格理財產品。

公告稱，「跨境理財通」是國家支持粵港澳大灣區建設、推進內地與香港澳門金融合作的重要舉措，有利於打造粵港澳優質生活圈，有利於促進粵港澳大灣區居民個人跨境投資便利化，有利於促進金融市場對外開放，促進內地與港澳社會經濟共同發展。

「北向通」和「南向通」業務資金通過賬戶一一綁定實現閉環匯劃和封閉管理，使用範圍僅限於購買合資格的投資產品。資金匯劃使用人民幣跨境結算，資金兌換在離岸市場完成。對「北向通」和「南向通」跨境資金流動實行總額度和單個投資者額度管理，總額度通過宏觀審慎系數動態調節。

公告稱，港澳與內地相關監管機構將各自採取所有必要措施，確保雙方以保障投資者利益為目的，在「跨境理財通」下建立有效機制，按屬地管理原則及時應對出現的違法違規行為。港澳與內地相關監管機構將簽訂監管合作備忘錄，建立健全監管合作安排和聯絡協商機制，保護投資者利益和建立公平交易秩序。

內地基礎設施機構應當按照穩妥有序、風險可控的原則，積極推進「跨境理財通」的各項準備工作，在完成相關規則和系統建設後，正式啟動「跨境理財通」試點業務。「跨境理財通」正式啟動時間和實施細則將另行規定。