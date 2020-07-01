海南離島旅客 免稅額度升至10萬人民幣

中國大陸財政部、海關總署、稅務總局29日發佈公告稱，自2020年7月1日起，海南離島旅客每年每人免稅購物額度提高至10萬元人民幣，不限次數。

新華社報導，離島免稅政策是指對乘飛機、火車、輪船離島（不包括離境）旅客實行限值、限量、限品種免進口稅購物，在實施離島免稅政策的免稅商店內或經批准的網上銷售窗口付款，在機場、火車站、港口碼頭指定區域提貨離島的稅收優惠政策。

財政部關稅司相關負責人表示，除了將免稅購物額度從每年每人3萬元提高至10萬元之外，此次發佈的公告還擴大了免稅商品種類，增加電子消費產品等7類消費者青睞商品。此外，取消單件商品8000元免稅限額規定，以額度管理為主，大幅減少單次購買數量限制的商品種類，僅限定化妝品、手機和酒類商品的單次購買數量。

公告明確，具有免稅品經銷資格的經營主體可按規定參與海南離島免稅經營。已經購買的離島免稅商品屬於消費者個人使用的最終商品，不得進入國內市場再次銷售。

公告所稱旅客，是指年滿16周歲，已購買離島機票、火車票、船票，並持有效身份證件，離開海南本島但不離境的國內外旅客，包括海南省居民。離島旅客在國家規定的額度和數量範圍內，在離島免稅店內或經批准的網上銷售窗口購買免稅商品，免稅店根據旅客離島時間運送貨物，旅客憑購物憑證在機場、火車站、港口碼頭指定區域提貨，並一次性隨身攜帶離島。

公告所稱離島免稅店，目前包括：海口美蘭機場免稅店、海口日月廣場免稅店、瓊海博鰲免稅店、三亞海棠灣免稅店。

大陸自2011年4月試行離島旅客免稅購物政策以來，總體運行情況良好。據統計，截至2019年底，累計購物1631萬人次，免稅銷售額538億元。

這位負責人稱，此次政策調整力度大，將大幅改善消費者購物體驗，釋放政策紅利，提升群眾獲得感，促進海南國際旅遊消費中心建設，增強各界對海南自貿港建設的信心。