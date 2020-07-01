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河北構建智慧物流體系

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

河北省發展和改革委員會上周表示，河北省現代物流業發展領導小組辦公室近日印發《河北省智慧物流專項行動計劃（2020-2022年）》（以下簡稱《行動計劃》）提出，推進京津冀物流數字化協同，以發展數字貿易為契機，依託京津冀龐大市場需求和一體化商貿流通設施，完善優化京津冀跨區域供應鏈共同治理機制。　

中新社報導，為推動物流供應鏈技術、服務、模式和標準等多方面協同聯動，實現物流集散中心、便利店、社區（農村）服務網點間的高效無縫運作。河北省以中國（河北）自貿區的雄安新區、正定、曹妃甸、大興機場等四個片區為重點，搭建京津冀海關及檢驗檢疫、多式聯運、跨境支付等數字化對接合作平台。　　

《行動計劃》提出，發揮雄安新區「國家數字經濟創新發展試驗區」示範帶動作用，制訂京津冀物流數據對接共享標準，研究制定跨領域、跨區域數字化物流行業標準。

深化與國際知名物流企業的合作，完善招商引資模式，以產業鏈招商為切入點，引進一批新的世界物流百強企業入駐，提高參與全球化物流體系運作能力。鼓勵河北物流企業沿一帶一路走出去，依託海外倉和河北品牌產品境外展示中心，建設智能化倉儲物流基地。

《行動計劃》還提出，推進傳統物流設施設備改造升級，運用新技術、新模式有效活化存量資源，著力推進部門、行業間物流信息互聯互通、開放共享，推動跨區域、跨行業智慧物流體系協同運作，通過智慧物流網絡主動對接國際物流市場和全球供應鏈。　

此外，順應物流業智慧化轉型新趨勢，搶抓新冠疫情防控期間智慧物流需求快速發展有利時機，加大政策扶持力度，支持智慧物流企業做大做強。

《行動計劃》明確，到2022年，河北省將初步建成以智慧物流為特徵的現代化綜合物流體系，基於新一代信息技術和人工智能技術的物流運作新模式、新業態成為產業發展新動能，智慧物流發展取得明顯成效。　　

大興機場 疫情

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