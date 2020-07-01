進博會招商路演 四川成都啟動

由中國國際進口博覽局、四川省商務廳、成都市人民政府聯合主辦的第三屆中國國際進口博覽會招商路演啟動儀式，29日晚在蓉舉行。

新華社報導，「新時代、共享未來」、「買全球、賣全球、惠全球」、「進博會歡迎您」……29日晚上21時許，成都全城22處地標性建築同時閃現「進博會」主題燈光秀，標誌著第三屆進博會招商路演正式啟動。進博會的吉祥物熊貓「進寶」回到了熊貓的故鄉四川，進博會招商路演從「天府之國」成都再出發，將再次向廣大採購商發出新一屆的進博邀約，為更多的地區增添進博暖色。

第三屆進博會將於2020年11月5日至10日在國家會展中心（上海）舉辦。儘管受到新冠肺炎疫情影響，但進博會籌備工作並未減慢腳步，各國企業報名踴躍，簽約展覽面積超過規劃面積的90%，部分展區已趨飽和，其中企業商業展消費品、醫療器械及醫藥保健等展區簽約面積早已超過規劃面積，展位「一位難求」的現象再次出現。

中國國際進口博覽局副局長孫成海在活動中表示，第三屆進博會各項籌辦工作有序推進，籌辦工作由招展為主轉向招商辦展為主。成都是中國西部地區重要的中心城市，具有較大的進口潛力；同時，四川省是商務部扶貧攻堅的聯繫地區，將路演啟動儀式放在四川成都，既體現合力決勝脫貧攻堅，又服務四川高水平開放、高質量發展。

四川省商務廳廳長劉欣說，進博會作為「家門口」的盛會，是四川省擴大消費、對外開放的重大機遇。首屆和第二屆進博會四川交易團在採購商成交、配套活動等方面取得積極成效，當前正在積極籌辦參加第三屆進博會。四川將繼續挖掘消費市場的巨大潛力，保持外貿發展的堅強韌性，拓展出更多消費、投資和產業新需求，主動深入參與第三屆進博會，為進博會「越辦越好」做出四川貢獻。

上屆進博會籌辦期間，共在20個省（區市）舉辦了21場招商路演，覆蓋全國主要進口、消費、區域中心城市。