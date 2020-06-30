輕忽疫情？北京多名隔離人員隔離期間出現症狀而不報告

北京市疾控中心副主任龐星火卅日下午指出，近日，隔離人員中陸續出現了多例隔離期間發生症狀不報告的情況，部分患者因症狀輕微未報告。

龐星火提醒北京民眾，新冠肺炎病毒致病機理複雜，疾病特徵有待進一步研究。症狀多樣、不典型，不易引起重視。當前疫情防控形勢依然嚴峻，切不能掉以輕心，日常要做好個人防護，關注健康狀況，出現不適症狀要全程做好防護及時就醫。

她強調，集中隔離、居家隔離人員請嚴格按照隔離要求，調整心態，堅持做到不外出，每日監測報告體溫，出現任何身體不適均要及時報告，按要求就診；配合做好檢驗檢測和環境消毒。

另據搜狐網，加州大學舊金山分校研究人員，日前首次用顯微鏡拍攝到新冠病毒感染健康細胞的過程。圖像顯示，受感染細胞長出名為「絲狀偽足」的觸手狀刺突，在這種刺突中長滿了新冠病毒顆粒。新冠病毒正是利用這些絲狀偽足進入健康細胞，並注入病毒毒液以改變細胞內部機制。受感染細胞則變為「病毒複製機器」，繼續生產新病毒的組成部分。

研究人員表示，新冠病毒通過使被感染細胞「殭屍化」來提高感染新細胞的效率。研究人員還發現，新冠病毒能避開人體免疫系統的反擊，具有超強傳染性。專家稱新冠病毒傳播方式「十分邪惡」，利用絲狀偽足提高感染效率。

許多大陸網友表示，這個病毒的可怕超出大家的想像，難怪會出現無症狀感染者。