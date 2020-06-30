大陸人行：7月1日起 下調再貸款再貼現利率0.25個百分點

中國人民銀行宣布，7月1日起下調再貸款、再貼現利率（即台灣的增資、重貼現）。其中，支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點，調整後，3個月、6個月和1年期支農再貸款、支小再貸款利率分別為1.95%、2.15%和2.25%。再貼現利率下調0.25個百分點至2%。

此外，人行還下調金融穩定再貸款利率0.5個百分點，調整後，金融穩定再貸款利率為1.75%，金融穩定再貸款（延期期間）利率為3.77%。

人行動用基礎性貨幣政策工具下調再貼現率，意味商業銀行可以更低的成本用商業票據向央行融資。

人行的舉措是將流動性自上而下地推向市場，把成本更低的資金下放到商業銀行，再把流動性推向市場。