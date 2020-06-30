快訊

習近平簽了！「港版國安法」即起正式施行

不滿被分手刺女友心窩致死 莽男見警上門割脖送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸人行：7月1日起 下調再貸款再貼現利率0.25個百分點

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導

中國人民銀行宣布，7月1日起下調再貸款、再貼現利率（即台灣的增資、重貼現）。其中，支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點，調整後，3個月、6個月和1年期支農再貸款、支小再貸款利率分別為1.95%、2.15%和2.25%。再貼現利率下調0.25個百分點至2%。

此外，人行還下調金融穩定再貸款利率0.5個百分點，調整後，金融穩定再貸款利率為1.75%，金融穩定再貸款（延期期間）利率為3.77%。

人行動用基礎性貨幣政策工具下調再貼現率，意味商業銀行可以更低的成本用商業票據向央行融資。

人行的舉措是將流動性自上而下地推向市場，把成本更低的資金下放到商業銀行，再把流動性推向市場。

中國人民銀行

延伸閱讀

國旅搶好康 宜蘭民宿8人行三天兩夜免費住宿第2波來了

人行降息降準 可能延後

人行貨幣政策5大變化

人行穩資金 再放錢7,700億

相關新聞

大陸人行：7月1日起 下調再貸款再貼現利率0.25個百分點

中國人民銀行宣布，7月1日起下調再貸款、再貼現利率（即台灣的增資、重貼現）。其中，支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25...

A股上半年封關：滬指累跌2.2% 創指累漲35.6%

今（30）日是6月最後一個交易日，A股高開高走，個股普漲，創業板指漲近3%，創4年半新高。券商股午後發力，消費電子、軟體...

A股高開高走 深成指、創業板指創4年半新高

A股今（30）日開高走高，深成指重回1萬2000點，創業板指站上2400點，同創2016年1月以來新高。截至發稿，滬指漲...

未受國安法影響 港股持續走高

大陸全國人大常委會今（30）日上午在北京閉幕，會中表決並全票通過港版國安法草案。香港恒生指數延續早盤強勢，午盤開盤報2萬...

陸6月製造業PMI為50.9 高於上月0.3個百分點

大陸國家統計局今（30）日發布的6月製造業採購經理指數（PMI）為50.9，比5月高0.3個百分點，但小型企業生產經營困...

德陽消費扶貧生活館開幕

6月23日，四川省首家消費扶貧生活館－德陽消費扶貧生活館，在德陽日報社正式開館，不但標誌著「媒體+電商+消費扶貧」的新模...

防規模性失業 陸推六穩六保

大陸全國總工會日前印發「關於在做好『六穩』工作落實『六保』任務中充分發揮工會組織作用的意見」，強調要加強就業形勢監測分析...

福建專設台灣人才認定條款

由福建官方印發的「福建省高層次人才認定和支持辦法（試行）」將於7月1日起施行，對省級層面的人才政策文件、人才相關項目和支...

人行降息降準 可能延後

中國人民銀行官網公布人行貨幣政策委員會第2季例會內容，除了分析國內外經濟金融形勢外，並提出下一步經濟政策方向。外界認為，...

中概股爆雷 假黃金詐貸

繼瑞幸咖啡財務造假後，在美股那斯達克掛牌的中概股金凰珠寶，被爆出以假黃金80噸，向多家金融機構質押貸款人民幣160億元（...

粵港澳跨境理財通 啟動試點

港版國安法表決前夕，大陸送出跨境理財通大禮。中國人民銀行、香港金融管理局及澳門金融管理局昨（29）日聯合發布，將在粵港澳...

中概股又爆雷 金凰珠寶「假黃金」質押融資672億元

繼瑞幸咖啡財務造假後，在美股那斯達克掛牌的中概股金凰珠寶，被爆出以假黃金，向多家金融機構質押人民幣逾百億融資，再傳虛假爆...

熱門新聞

中概股又爆雷 金凰珠寶「假黃金」質押融資672億元

美商務部撤銷香港特殊地位 取消出口證豁免

國安法一通過 香港眾志宣布即日起解散

大陸連續29天暴雨預警 三峽大壩今年首度洩洪

中共人大常委會全票通過港版國安法草案 傍晚公布全文

黃之鋒宣布退出香港眾志 以個人名義繼續參與反抗活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。