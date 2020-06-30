陸6月製造業PMI為50.9 高於上月0.3個百分點

大陸國家統計局今（30）日發布的6月製造業採購經理指數（PMI）為50.9，比5月高0.3個百分點，但小型企業生產經營困難較大，PMI為48.9 ，比5月下降1.9個百分點，且反映訂單不足的小型企業占比高於大中型企業。

數據顯示，大陸6月製造業PMI、非製造業PMI和綜合PMI產出指數分別為50.9、54.4和54.2，均高於5月。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，6月製造業PMI高於5月0.3個百分點，在調查的21個行業中，有14個行業PMI高於臨界點，較5月增加5個，顯示製造業穩步恢復，基本面繼續改善。

他指出，6月製造業主要特點包括供需兩端持續回暖。生產指數和新訂單指數分別為53.9和51.4，比5月上升0.7和0.5個百分點，其中新訂單指數連續兩個月回升。

其次是價格指數有所上升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為56.8和52.4，比5月回升5.2和3.7個百分點，均為年內高點。第三是進出口指數均有改善。隨著全球主要經濟體先後重啟經濟，6月大陸製造業進出口指數低點回升，其中新出口訂單指數為42.6，高於5月7.3個百分點，進口指數為47.0，較5月回升1.7個百分點。

四是企業信心基本穩定。生產經營活動預期指數雖有小幅回落，仍達57.5，顯示製造業企業對近期市場恢復比較樂觀。

趙慶河認為，雖然6月PMI指數有所回升，製造業穩步恢復，但同時也要看到，不確定因素依然存在。一是進出口指數雖連續兩個月改善，但仍位於臨界點以下，當前海外疫情尚未得到有效控制，外部市場依然存在變數。二是部分行業復甦壓力依然較大，紡織、紡織服裝服飾、木材加工等製造業PMI持續位於臨界點以下。三是小型企業生產經營困難較大，PMI為48.9 ，比5月下降1.9個百分點，且反映訂單不足的小型企業占比高於大中型企業。

6月非製造業PMI為54.4，高於5月0.8個百分點，且是連續四個月回升。

趙慶河指出，隨著生產生活秩序加快恢復，市場信心增強，服務業需求繼續釋放，新訂單指數為52.3，比5月上升0.6個百分點。同時，部分服務行業復甦仍然困難，文化體育娛樂和居民服務業商務活動指數仍位於臨界點以下。