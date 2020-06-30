快訊

拒煎炸、愛清燉…最講究養生的她 卻永遠缺席同學會了

整理包／109指考戰士倒數衝刺！ 各科考前重點整理一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸6月製造業PMI為50.9 高於上月0.3個百分點

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為河北省定州市一家體育防護墊生產企業，河北省定州市擁有健身體育文化用品企業400多家，目前所有企業都已全面復工復產。（新華社）
圖為河北省定州市一家體育防護墊生產企業，河北省定州市擁有健身體育文化用品企業400多家，目前所有企業都已全面復工復產。（新華社）

大陸國家統計局今（30）日發布的6月製造業採購經理指數（PMI）為50.9，比5月高0.3個百分點，但小型企業生產經營困難較大，PMI為48.9 ，比5月下降1.9個百分點，且反映訂單不足的小型企業占比高於大中型企業。

數據顯示，大陸6月製造業PMI、非製造業PMI和綜合PMI產出指數分別為50.9、54.4和54.2，均高於5月。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，6月製造業PMI高於5月0.3個百分點，在調查的21個行業中，有14個行業PMI高於臨界點，較5月增加5個，顯示製造業穩步恢復，基本面繼續改善。

他指出，6月製造業主要特點包括供需兩端持續回暖。生產指數和新訂單指數分別為53.9和51.4，比5月上升0.7和0.5個百分點，其中新訂單指數連續兩個月回升。

其次是價格指數有所上升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為56.8和52.4，比5月回升5.2和3.7個百分點，均為年內高點。第三是進出口指數均有改善。隨著全球主要經濟體先後重啟經濟，6月大陸製造業進出口指數低點回升，其中新出口訂單指數為42.6，高於5月7.3個百分點，進口指數為47.0，較5月回升1.7個百分點。

四是企業信心基本穩定。生產經營活動預期指數雖有小幅回落，仍達57.5，顯示製造業企業對近期市場恢復比較樂觀。

趙慶河認為，雖然6月PMI指數有所回升，製造業穩步恢復，但同時也要看到，不確定因素依然存在。一是進出口指數雖連續兩個月改善，但仍位於臨界點以下，當前海外疫情尚未得到有效控制，外部市場依然存在變數。二是部分行業復甦壓力依然較大，紡織、紡織服裝服飾、木材加工等製造業PMI持續位於臨界點以下。三是小型企業生產經營困難較大，PMI為48.9 ，比5月下降1.9個百分點，且反映訂單不足的小型企業占比高於大中型企業。

6月非製造業PMI為54.4，高於5月0.8個百分點，且是連續四個月回升。

趙慶河指出，隨著生產生活秩序加快恢復，市場信心增強，服務業需求繼續釋放，新訂單指數為52.3，比5月上升0.6個百分點。同時，部分服務行業復甦仍然困難，文化體育娛樂和居民服務業商務活動指數仍位於臨界點以下。

PMI

延伸閱讀

歐日英PMI回溫 失業成隱憂

陸服務業PMI 重返擴張

中製造業反轉衰退 台日韓持續緊縮

5月製造業PMI 創最快緊縮速度

相關新聞

陸6月製造業PMI為50.9 高於上月0.3個百分點

大陸國家統計局今（30）日發布的6月製造業採購經理指數（PMI）為50.9，比5月高0.3個百分點，但小型企業生產經營困...

德陽消費扶貧生活館開幕

6月23日，四川省首家消費扶貧生活館－德陽消費扶貧生活館，在德陽日報社正式開館，不但標誌著「媒體+電商+消費扶貧」的新模...

防規模性失業 陸推六穩六保

大陸全國總工會日前印發「關於在做好『六穩』工作落實『六保』任務中充分發揮工會組織作用的意見」，強調要加強就業形勢監測分析...

福建專設台灣人才認定條款

由福建官方印發的「福建省高層次人才認定和支持辦法（試行）」將於7月1日起施行，對省級層面的人才政策文件、人才相關項目和支...

人行降息降準 可能延後

中國人民銀行官網公布人行貨幣政策委員會第2季例會內容，除了分析國內外經濟金融形勢外，並提出下一步經濟政策方向。外界認為，...

中概股爆雷 假黃金詐貸

繼瑞幸咖啡財務造假後，在美股那斯達克掛牌的中概股金凰珠寶，被爆出以假黃金80噸，向多家金融機構質押貸款人民幣160億元（...

粵港澳跨境理財通 啟動試點

港版國安法表決前夕，大陸送出跨境理財通大禮。中國人民銀行、香港金融管理局及澳門金融管理局昨（29）日聯合發布，將在粵港澳...

中概股又爆雷 金凰珠寶「假黃金」質押融資672億元

繼瑞幸咖啡財務造假後，在美股那斯達克掛牌的中概股金凰珠寶，被爆出以假黃金，向多家金融機構質押人民幣逾百億融資，再傳虛假爆...

人行貨幣政策5大變化

大陸央行網站公告，人行貨幣政策委員會第2季例會於24日在北京召開，會議通稿出現些微變化，主要有五項變化，包括各類經濟指標...

大陸清潔龍頭 藍月亮申請在港IPO

大陸家庭清潔品牌藍月亮國際集團，計畫在香港首次公開發行（IPO），今（29）日向港交所提交的申請草案，聯合保薦人包括美銀...

瑞幸咖啡今退市 開店數量半年減80%

大陸本土品牌瑞幸咖啡今（29）日在美股退市，從被做空機構狙擊，到自曝財務數據造假，從揚言擊敗星巴克到黯然退場。在瑞幸咖啡...

端午假期 北京房市成交量「疫」外下滑17.4%

今年端午假期各地城市成交數據陸續出爐，各地房市表現分化。其中，北京房市受疫情影響後成交回落，端午節三天新建商品住宅成交2...

熱門新聞

中概股又爆雷 金凰珠寶「假黃金」質押融資672億元

美商務部撤銷香港特殊地位 取消出口證豁免

美國務卿：停止對香港出口國防設備 考慮限制貿易

捐款哥大漢學系 神秘「丁龍」百年後找到了！

大陸連續29天暴雨預警 三峽大壩今年首度洩洪

王丹：港區國安法立法隔天 會抓捕黃之鋒、黎智英

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。