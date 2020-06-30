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福建專設台灣人才認定條款

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

福建官方印發的「福建省高層次人才認定和支持辦法（試行）」將於7月1日起施行，對省級層面的人才政策文件、人才相關項目和支持措施進行了優化整合，集中明確了「誰是人才，給予什麼政策支持，如何辦理支持政策」。

福建省委人才工作領導小組相關負責人說，為吸引更多台灣人才來閩創新創業，該「辦法」對台灣人才在年齡上不作限定，同時針對台灣人才的教育和工作實際，單列設置了面向台灣人才的認定條款，專門明確了台灣高層次人才的支持政策。

中新社報導，根據該「辦法」，福建省高層次人才認定條件綜合考慮行業認可度、社會公認度、項目支持力度及對福建省經濟社會發展的貢獻度等多項因素，注重從入選項目、擔任職務、獲得榮譽或獎勵等角度設置條件，克服唯學歷、唯職稱、唯論文等傾向。

該「辦法」明確三個方面23項政策支持：對引進的特級人才，給予700萬元（人民幣，下同）安家補助；設置晉級獎勵和榮譽獎勵，對人才在任期內晉級的給予10萬元至300萬元晉級獎勵，對新取得有關榮譽稱號或獎項的給予3萬元至80萬元獎勵。

福建 台灣人

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