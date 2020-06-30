防規模性失業 陸推六穩六保

大陸全國總工會日前印發「關於在做好『六穩』工作落實『六保』任務中充分發揮工會組織作用的意見」，強調要加強就業形勢監測分析研判，加強對農民工返城復工情況、受疫情影響下崗職工就業情況的監測，防止出現規模性失業和群體性失業。

中新社報導，「意見」強調，要圍繞落實保居民就業任務，積極推動全面強化就業優先政策落地見效。加大援企穩崗力度，做好援企穩崗相關法律服務工作，推動用人單位落實好勞動法律法規和復工復產政策措施特別是對湖北等地外出務工人員就業一視同仁等政策措施。

積極推進以訓穩崗，加大家政服務業培訓投入力度，到2020年底前各級工會組織培訓家政從業人員20萬人（次），加強「全國產業工人技能學習平台」App建設，開展崗位練兵、工匠直播、技能培訓、能力水平評價、工會答題等活動。

「意見」指出，要針對落實保基本民生任務，著力加大困難職工幫扶和解困脫困工作力度。保障職工工資待遇權益，密切關注受疫情影響行業的分配狀況，嚴格實施「保障農民工工資支付條例」，推動形成根治欠薪工作長效機制。開展「解困脫困集中攻堅」行動，建立健全工會預防相對困難職工返貧常態化幫扶工作機制，完善多層次梯度幫扶格局，推動困難職工納入政府救助範圍。

同時，開展「凝心聚力決勝小康」行動，在醫療、能源、城市運行保障、生活必需品等生產企業中開展保生產、保供給競賽，帶動全產業鏈復產達產。開展「工會消費扶貧」行動，優先採購貧困地區農產品，引導廣大職工群眾採取「以購代捐」「以買代幫」等方式參與消費扶貧工作。

「意見」還指出，要確保基層工會有序運轉、維護職工隊伍和勞動關係和諧穩定。健全勞動關係風險監測、分析、研判、預防機制和風險排查化解機制。全面實施集體協商「穩就業促發展構和諧」行動計畫，充分發揮集體協商協調勞動關係作用。探索建立落實「五個堅決」的長效機制，切實維護職工隊伍穩定。