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德陽消費扶貧生活館開幕

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
四川首家消費扶貧生活館－德陽消費扶貧生活館，在德陽日報社正式開館，直播帶貨賣得火。圖／本報四川德陽傳真
四川首家消費扶貧生活館－德陽消費扶貧生活館，在德陽日報社正式開館，直播帶貨賣得火。圖／本報四川德陽傳真

6月23日，四川省首家消費扶貧生活館－德陽消費扶貧生活館，在德陽日報社正式開館，不但標誌著「媒體+電商+消費扶貧」的新模式開始試水，也意味著「線上銷售+線下體驗+團購促銷+網紅爆品展銷+直播帶貨」的組合方式，正式走進當地民眾的生活。

「旌陽的醬油、羅江的貴妃棗、廣漢的纏絲兔、什邡的豆腐乾、綿竹的玫瑰鮮花餅、中江的手工掛麵…，上百種的本地農特優產品，這裡都有！」據了解，德陽消費扶貧生活館以實體店為線下展示平台，以「德陽消費扶貧優品購」平台為線上配套載體，創新提升農特優產品品牌宣傳和行銷手段，打造「線上+線下」的聯動模式，探索「最初一公里」直連「最後一公里」的產銷機制，讓消費者享用到優質產品，同時有效解決農畜牧產品進城上行難、精準配送難、媒體行銷難、銷量提升難等現實問題，形成真正落地的「Ｏ2Ｏ」線上線下良性迴圈。

目前，「德陽消費扶貧優品購」線上新零售社交電商平台，已經建立了旌陽、羅江、廣漢、什邡、綿竹、中江6個縣域線上生活館，與線下的展示平台聯動，展示德陽6個區縣的農特優產品和非遺產品等商品，涵蓋糧、油、米、麵、肉製品、蛋、水果、蔬菜、茶葉、調味品、休閒小吃等與市民生活息息相關的各種農副產品，消費者可線上下生活館進行體驗，線上上平台實現快捷認購。

開館當天，通過直播帶貨、現場體驗購物等方式，僅兩個小時，線上線下成交額就近10萬元人民幣；德陽日報社「報花直播」點擊量超過10 萬，取得了良好的社會效益。

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