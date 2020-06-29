中概股又爆雷 金凰珠寶「假黃金」質押融資672億元

繼瑞幸咖啡財務造假後，在美股那斯達克掛牌的中概股金凰珠寶，被爆出以假黃金，向多家金融機構質押人民幣逾百億融資，再傳虛假爆雷。

中國基金報報導，以設計、製造大型黃金首飾聞名，大陸最大的黃金首飾製造商之一的金凰珠寶，向包括民生信託、東莞信託、安信信託、四川信託、長安信託等多家金融機構，質押了大量黃金融資。這些黃金都被存放在銀行的保險箱，直到金凰珠寶因發生信託兌付危機，遭法院強制執行質押，結果開箱驗金，檢驗發現竟然全是假黃金，令人傻眼。

目前未到期融資額約人民幣160億元，對應質押黃金超過80噸。

今年的黃金價格走勢漲瘋，但在黃金牛市行情之下，連中國大媽都解套了，為什麼金凰珠寶卻用假黃金詐騙融資，成為被執行人？

四維金融報導，金凰珠寶執行董事兼總經理賈志宏長袖善舞，有「股神」、資本圈「名角」、「珠寶大王」的封號，目前實控深交所掛牌的襄陽軸承和金凰珠寶兩家上市公司。

報導指出，金凰珠寶 從2016年到2019年約三年陸續向八家信託公司融資達人民幣上百億，而金凰珠寶信托融資主要用來挹注襄陽軸承的財務漏洞。

只是金凰珠寶注金襄陽軸承，業績並未得到好轉，而2020年第1季就虧損人民幣3,200萬元，終於爆發財務危機。