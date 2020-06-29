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人行貨幣政策5大變化

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸今年第1季宏觀槓桿率出現明顯上升。圖／新華網
大陸今年第1季宏觀槓桿率出現明顯上升。圖／新華網

大陸央行網站公告，人行貨幣政策委員會第2季例會於24日在北京召開，會議通稿出現些微變化，主要有五項變化，包括各類經濟指標出現邊際改善、刪除「宏觀槓桿率基本穩定」的表述、貨幣政策要兼顧可持續發展等。

21世紀經濟報導，會議通稿反映出貨幣政策委員會對當前形勢的判斷及下一步政策的方向。本次例會在陸家嘴論壇後召開，陸家嘴論壇的一些新提法引入，比如「雙循環」：促進形成以大陸國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展新格局。和今年第1季會議通稿比較後發現，今年第2季貨幣政策委員會例會內容主要有以下五大變化：

一、經濟形勢判斷：各類經濟指標出現邊際改善。會議認為，當前國內統籌疫情防控和復工復產取得重大階段性成果，各類經濟指標出現邊際改善。這是對當前經濟形勢的定調。

大陸國家統計局數據顯示，第1季受新冠疫情影響經濟增速為下滑6.8%。但4、5月的數據出現改善：5月消費增速為下滑2.8%，相比上月回升4.7個百分點；1至5月投資增速為下滑6.3%，相比1至4月回升4個百分點。

會議提醒，全球疫情和世界經濟形勢依然嚴峻複雜，大陸防範疫情反彈任務仍然艱巨繁重，給大陸經濟發展帶來風險和挑戰。

二、刪除「宏觀槓桿率基本穩定」的表述。3月26日召開的第1季例會對當前經濟形勢的判斷有「宏觀槓桿率基本穩定」的表述，此次例會刪除此表述，主要因為目前宏觀槓桿率已大幅上升。

由於貨幣寬鬆，今年第1季宏觀槓桿率出現明顯上升。國家金融與發展實驗室發布的報告顯示，第1季實體經濟槓桿率大幅攀升，從2019年末的245.4%升至259.3%，一個季度上升13.9個百分點。

三、貨幣政策要兼顧可持續發展

第1季會指出，穩健的貨幣政策要更加注重靈活適度，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置。而本次例會則提出，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，把支持實體經濟恢復與可持續發展放到更加突出的位置。

相比第1季例會，本次提出新要求：貨幣政策要兼顧可持續發展。這可能意味著貨幣政策最為寬鬆的時期已經過去，貨幣政策將呈現邊際收緊的態勢。

四、貨幣政策目標刪除「控通膨」？第1季例會提出，打好防範化解金融風險攻堅戰，平衡好穩增長、防風險、控通脹的關系。第2季例會表示，打好防範化解金融風險攻堅戰，把握保增長與防風險的有效平衡。

換言之，控通膨從目標中刪除，主要因為CPI回落。數據顯示，1月、2月CPI處在5%以上的高位，但5月已回落至2.4%，通膨的壓力緩解。CPI年增幅降低後，對貨幣政策的制約下降。但考慮到前述第三個變化，貨幣政策會有寬鬆的舉措，但力度會低於上半年。

五、「直達性貨幣政策工具」擔當大任。本次例會指出，堅持總量政策適度，促進金融與實體經濟良性循環，全力支持做好「六穩」、「六保」工作。綜合運用並創新多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。繼續用好人民幣1兆元普惠性再貸款再貼現額度，落實好新創設的直達實體工具，支持符合條件的地方法人銀行對普惠小微企業貸款實施延期還本付息和發放信用貸款。

其中，「總量適度」也是新的要求。這一要求下，結構性貨幣政策可能要擔當大任，上半年的重點是再貸款，下半年則是直達實體經濟的貨幣政策工具。

通膨 大陸央行 貨幣政策

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