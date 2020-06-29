快訊

立院召開臨時會 監察院人事同意權案7月17日投票

自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸清潔龍頭 藍月亮申請在港IPO

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸家庭清潔品牌藍月亮國際集團，今（29）日向港交所提交IPO申請草案。圖／新浪財經
大陸家庭清潔品牌藍月亮國際集團，今（29）日向港交所提交IPO申請草案。圖／新浪財經

大陸家庭清潔品牌藍月亮國際集團，計畫在香港首次公開發行（IPO），今（29）日向港交所提交的申請草案，聯合保薦人包括美銀證券、花旗集團和中金公司。藍月亮並無披露本次IPO的時間和擬籌資金額。

新浪財經報導，藍月亮主要生產洗衣液、肥皂和個人衛生品等消費者護理用品。藍月亮的投資者包括中國私募股權公司高瓴資本管理。據申請草案披露，藍月亮於2019年的收入有人民幣70.5億元，年增4.2%。

藍月亮正式提交招股書，此前傳言藍月亮計畫募資10億美元。根據招股書，公司董事局主席為潘東，首席執行官為羅秋平。

藍月亮品牌誕生於1992年，是大陸早期從事家庭清潔劑生產的專業品牌之一。於1994年，羅秋平與父親羅文貴成立廣州藍月亮公司，以從道明公司接管「藍月亮」品牌清潔產品業務。自1994年廣州藍月亮公司成立以來，羅秋平的妻子潘東為主要技術顧問之一，直至2003年任命為本集團首席技術官。

根據弗若斯特沙利文報告，於2017年、2018年及2019年，藍月亮的洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品在其各自市場的市占率均排名第一。藍月亮品牌在大陸洗衣液市場及洗手液市場連續十年綜合品牌實力排名第一。

於2017年至2019年，公司收益的複合年增長率為11.9%。於2019年，公司實現收益為港幣70.5億元。衣物清潔護理產品營收占87.6%，營收人民幣61.78億。

公司三大產品毛利率高達65%，其中，家居清潔護理產品毛利率高達66.6%，衣物清潔護理產品毛利63.9%。

品牌 人民幣 IPO

延伸閱讀

前5月大陸國企淨利潤年降61.6%

大陸昨新增確診12例 其中本土7例都在北京

廣州南沙直航深圳 客船啟用

大陸工業利潤轉正 今年首見

相關新聞

大陸清潔龍頭 藍月亮申請在港IPO

大陸家庭清潔品牌藍月亮國際集團，計畫在香港首次公開發行（IPO），今（29）日向港交所提交的申請草案，聯合保薦人包括美銀...

瑞幸咖啡今退市 開店數量半年減80%

大陸本土品牌瑞幸咖啡今（29）日在美股退市，從被做空機構狙擊，到自曝財務數據造假，從揚言擊敗星巴克到黯然退場。在瑞幸咖啡...

端午假期 北京房市成交量「疫」外下滑17.4%

今年端午假期各地城市成交數據陸續出爐，各地房市表現分化。其中，北京房市受疫情影響後成交回落，端午節三天新建商品住宅成交2...

加碼金融科技 中金攜手騰訊數碼成立新公司

中金公司與騰訊數碼（深圳）有限公司，強強聯手加碼金融科技，共同成立「金騰科技信息（深圳）有限公司」，中金公司持股51%為...

前5月大陸國企淨利潤年降61.6%

大陸財政部資產管理司今（29）日公告，5月大陸國有及國有控股企業（簡稱國企）利潤月增，已基本恢復到去年同期水平。前五月主...

端午節後首交易日 滬指震盪走低 恒指跌幅收窄

端午長假後首個交易日，滬指今（29）日開低0.22%，截至10時37分，暫收2,962.76，跌0.56%。其中，券商股...

人民幣中間價大跌 即期開市跟跌55點報7.0799

端午假期後復市，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今（29）早隨中間價低開55點子，報7.0799，上個交易日即期匯率收盤...

陸國產ARJ21 正式編入民航機隊

承擔中國大型客機研製並統籌幹線和支線飛機發展的中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）28日發布消息說，中國航空集團有限公司...

前5月 居住用地成交面積續降

中國大陸多地土地市場正在走出低谷。易居房地產研究院28日發布的百城居住用地相關報告顯示，前5個月，中國大陸百城居住用地成...

5月工業企業利潤 由負轉正

隨著復工復產深入推進，生產經營秩序逐步恢復，5月分中國大陸工業企業效益狀況持續改善，當月利潤增速實現由負轉正。

陸追蹤大額現金交易 動了

美中貿易戰持續損耗大陸的美元部位，促使大陸當局決定從7月起開始在部分地區試行追蹤大額現金交易，只要個人存取款項超過人民幣...

李克強：引導銀行融資外貿企業

大陸國務院總理李克強昨（28）日主持召開穩外貿工作座談會，引導金融機構加強融資支持，紓解外貿企業流動性困難，並開闢更多方...

熱門新聞

廈門大學學者：兩岸對抗未來新常態 台海危機埋6地雷

南海緊張？中共7月1日西沙海域舉行軍事演習

陸追蹤大額現金交易 動了

扇貝沒逃跑！北斗衛星踢爆獐子島造假

捐款哥大漢學系 神秘「丁龍」百年後找到了！

大陸領錢逾人民幣10萬元須登記 7月河北先試點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。