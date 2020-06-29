大陸清潔龍頭 藍月亮申請在港IPO

大陸家庭清潔品牌藍月亮國際集團，計畫在香港首次公開發行（IPO），今（29）日向港交所提交的申請草案，聯合保薦人包括美銀證券、花旗集團和中金公司。藍月亮並無披露本次IPO的時間和擬籌資金額。

新浪財經報導，藍月亮主要生產洗衣液、肥皂和個人衛生品等消費者護理用品。藍月亮的投資者包括中國私募股權公司高瓴資本管理。據申請草案披露，藍月亮於2019年的收入有人民幣70.5億元，年增4.2%。

藍月亮正式提交招股書，此前傳言藍月亮計畫募資10億美元。根據招股書，公司董事局主席為潘東，首席執行官為羅秋平。

藍月亮品牌誕生於1992年，是大陸早期從事家庭清潔劑生產的專業品牌之一。於1994年，羅秋平與父親羅文貴成立廣州藍月亮公司，以從道明公司接管「藍月亮」品牌清潔產品業務。自1994年廣州藍月亮公司成立以來，羅秋平的妻子潘東為主要技術顧問之一，直至2003年任命為本集團首席技術官。

根據弗若斯特沙利文報告，於2017年、2018年及2019年，藍月亮的洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品在其各自市場的市占率均排名第一。藍月亮品牌在大陸洗衣液市場及洗手液市場連續十年綜合品牌實力排名第一。

於2017年至2019年，公司收益的複合年增長率為11.9%。於2019年，公司實現收益為港幣70.5億元。衣物清潔護理產品營收占87.6%，營收人民幣61.78億。

公司三大產品毛利率高達65%，其中，家居清潔護理產品毛利率高達66.6%，衣物清潔護理產品毛利63.9%。