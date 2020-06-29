瑞幸咖啡今退市 開店數量半年減80%

大陸本土品牌瑞幸咖啡今（29）日在美股退市，從被做空機構狙擊，到自曝財務數據造假，從揚言擊敗星巴克到黯然退場。在瑞幸咖啡退市前夜，統計至28日，門市新增186家，較去年同期增速下滑80.6%。這意味著，瑞幸咖啡開店速度自年初開始放緩。

澎湃新聞報導，此前，瑞幸發布聲明稱，大陸4,000多家門市依舊正常運營。據天眼查統計數據顯示，截至2020年6月28日，名稱含「瑞幸咖啡」，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的企業共3,856家。

從企業數量來看，2018年新增約1,800家，2019年新增企業數量超過2,000家；2020年至今，僅新增186家，與去年同期相比增速為下滑80.6%。另外，大陸今年共有99家相關企業已經註銷或吊銷。

6月26日晚間，瑞幸咖啡發布公告顯示，公司將撤銷召開聽證會的請求，同時，那斯達克法律總顧問辦公室已通知瑞幸咖啡，公司股票將在6月29日停牌。

26日美股交易中，瑞幸咖啡盤中六次觸發熔斷，股價最高跌超過50%，市值3.47億美元。

上海啡越投資管理有限公司董事長王振東表示，「瑞幸咖啡一旦退市，可以說大部分較低成本金融方式獲取資金的渠道就被堵死。」因此，用規模和市場占有率以及流量這樣的故事來獲取資金的發展模式已經不成立，自然沒有必要也沒有資金再快速擴張。

瑞幸咖啡此時已經護住它的基本盤，也就是在一二線城市核心商圈、商務區和園區內的門店，關閉短期內預計虧損的門店。將非核心業務外包來減少總部營運成本。

王振東分析，瑞幸這時候要考慮哪些是有價值的資產，然後全力保住這些資產，其他都要取捨掉，門市數量、市場占有率都是說給投資人聽的故事，但沒有投資人了，故事說得再好也沒有意義。