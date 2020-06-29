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加碼金融科技 中金攜手騰訊數碼成立新公司

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中金公司與騰訊數碼(深圳)有限公司，強強聯手加碼金融科技，共同成立「金騰科技信息(深圳)有限公司」。照片／騰訊網
中金公司與騰訊數碼(深圳)有限公司，強強聯手加碼金融科技，共同成立「金騰科技信息(深圳)有限公司」。照片／騰訊網

中金公司與騰訊數碼（深圳）有限公司，強強聯手加碼金融科技，共同成立「金騰科技信息（深圳）有限公司」，中金公司持股51%為大股東。騰訊數碼為騰訊全資持股的旗下公司。

大陸企業訊息平台天眼查數據顯示，金騰科技信息（深圳）有限公司於6月24日成立，註冊資本人民幣5億元，法定代表人為閆敏，公司經營範圍包括軟體開發；信息系統集成服務等。背後兩大股東為中金公司、騰訊。

證券時報網報導，該公司工商披露的股東中，中國國際金融股份有限公司持股51%，為最大股東；騰訊電商（香港）有限公司全資持股的騰訊數碼（深圳）有限公司為第二大股東，持股49%。

中國國際金融股份有限公司，簡稱中金公司，是大陸首家中國公司與外國公司合資組建的投資銀行，由實際上國營的中國建設銀行與摩根史坦利及其他股東與1995年共同設立，主營業務為為大陸大型國企提供海內外融資上市服務。

鈦媒體報導，中金公司曾公告稱，希望通過該合資技術公司獲取技術平台開發及數位化運營支持。助力中金財富管理和零售經紀等業務提供更加便利化、智能化、差異化的財富管理解決方案，提升投顧服務效率。

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