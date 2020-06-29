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前5月大陸國企淨利潤年降61.6%
大陸財政部資產管理司今（29）日公告，5月大陸國有及國有控股企業（簡稱國企）利潤月增，已基本恢復到去年同期水平。前五月主要經濟效益指標年降幅收窄，經濟運行顯著回升。
數據顯示，淨利潤方面，5月，大陸國企稅後淨利潤月增415%。前五月，稅後淨利潤人民幣3,981.6億元，年降61.6%。中央企業人民幣3,585.2億元，年降49.6%。大陸地方國企人民幣396.4億元，年降87.8%。
利潤總額方面，5月，大陸國企利潤總額月增251.1%，恢復至去年同期水平的94.5%。前五月，利潤總額人民幣6,630.9億元，年降52.7%。中央企業5,285.4億元，年降44.7%。大陸地方國企人民幣1,345.5億元，年降69.8%。
營業總收入，5月，大陸國企營業總收入月增4%，恢復至去年同期水平的98.6%。前五月，營業總收入人民幣21兆8,388.1億元，年降7.7%。中央企業12兆5,827.5億元，年降8.6%。大陸地方國企人民幣9兆2,560.6億元，年降6.3%。
營業總成本方面，前五月，大陸國企營業總成本人民幣21兆6,126.2億元，年降4.9%。中央企業人民幣12兆1,927.1億元，年降6.2%。大陸地方國企人民幣9兆4,199.1億元，年降3.3%。
資產負債率方面，5月底，大陸國企資產負債率64.6%，增0.4個百分點。中央企業67.6%，增0.1個百分點。大陸地方國企62.5%，增0.6個百分點。
受訪大陸國企包括國資委、財政部履行出資人職責的中央企業、中央部門和單位所屬企業以及36個省（自治區、直轄市、計畫單列市）的地方國有及國有控股企業，不含國有一級金融企業。
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