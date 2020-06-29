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大陸昨新增確診12例 其中本土7例都在北京

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸昨新增確診12例，其中本土7例都在北京。圖為北京疫情最嚴重的豐台區採樣點，工作人員為市民做咽拭子採樣。（新華社）
大陸昨新增確診12例，其中本土7例都在北京。圖為北京疫情最嚴重的豐台區採樣點，工作人員為市民做咽拭子採樣。（新華社）

據大陸官方通報，大陸昨新增確診病例12例，其中境外移入病例5例（四川3例，遼寧1例，上海1例），本土病例7例（均在北京）；無新增死亡病例；新增疑似病例4例，均為本土病例（均在北京）。

據大陸國家衛健委公布，大陸昨新增治癒出院病例9例，解除醫學觀察的密切接觸者824人，重症病例與前一日持平。

大陸境外移入現有確診病例84例（其中重症病例1例），無現有疑似病例。累計確診病例1907例，累計治癒出院病例1823例，無死亡病例。

截至6月28日24時，大陸現有確診病例418例（其中重症病例8例），累計治癒出院病例78460例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83512例，現有疑似病例10例。累計追蹤到密切接觸者762119人，尚在醫學觀察的密切接觸者7012人。

另，新增無症狀感染者6例（境外移入5例）；當日轉為確診病例1例（無境外移入）；當日解除醫學觀察9例（境外移入8例）；尚在醫學觀察無症狀感染者102例（境外移入63例）。

北京 上海

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