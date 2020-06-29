5月工業企業利潤 由負轉正

隨著復工復產深入推進，生產經營秩序逐步恢復，5月分中國大陸工業企業效益狀況持續改善，當月利潤增速實現由負轉正。

中新社報導，大陸國家統計局28日公布數據，1至5月分，中國大陸規模以上工業企業實現利潤總額18434.9億元（人民幣，下同），同比（與去年同期相比）下降19.3%，降幅比1至4月分收窄8.1個百分點。其中，5月分，規模以上工業企業實現利潤總額5823.4億元，由4月分同比下降4.3%轉為增長6.0%。

談及5月分工業企業利潤實現增長的原因，大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹分析稱，首先是成本上升壓力明顯緩解。5月分，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.29元，同比增加0.21元，增加額比4月分明顯減少1元，緩解了3、4月分以來單位成本大幅上升給企業經營帶來的壓力。

工業品價格變動也增加了企業盈利空間。5月分，工業生產者出廠價格同比下降3.7%，降幅比4月分擴大0.6個百分點。同時，工業生產者購進價格同比下降5%，降幅比4月分擴大1.2個百分點。工業品購進價格回落幅度明顯超過出廠價格回落幅度，有利於增加企業盈利空間。

在成本壓力減緩、市場需求改善、相關扶持政策效果顯現等多重有利因素作用下，石油加工、電力、化工、鋼鐵行業利潤明顯改善。例如，石油加工行業利潤由4月分全行業虧損218億元轉為5月分盈利116.2億元，同比增長8.9%。此外，當月投資收益大幅增加也在一定程度上推動5月分利潤明顯改善。

不過朱虹亦提醒，儘管5月分工業企業利潤實現今年以來首次增長，但疫情影響下市場需求依然偏弱，利潤回升的持續性還需進一步觀察。一是工業銷售增速有所放緩，5月分，規模以上工業企業營業收入增速比4月分回落3.7個百分點；二是利潤轉好行業數量有所減少，在41個工業大類行業中有21個行業利潤增速比4月分加快或降幅收窄，比4月分減少12個行業。