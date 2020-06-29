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前5月 居住用地成交面積續降

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸多地土地市場正在走出低谷。易居房地產研究院28日發布的百城居住用地相關報告顯示，前5個月，中國大陸百城居住用地成交面積降幅進一步收窄，同時地價漲幅較上月小幅擴大。

中新社報導，1-5月分，中國大陸100個城市居住用地成交面積為21365萬平方公尺，同比（與去年同期相比）減少6.2%。該數值相比前4個月8.7%的跌幅進一步收窄。

報告認為，二季度地方政府密集供地，房企也積極謀劃新一輪土儲工作，進而帶動相關城市土地交易市場繼續活躍。此外，今年5月分住宅銷售行情好於預期，一定程度上也會助推房企積極拿地，預計6月分，中國大陸百城年初累計居住用地成交同比增速曲線會繼續上行。

分區域來看，一線城市地市率先復甦。1-5月分，四個一線城市居住用地成交面積為1479萬平方公尺，同比增長35.3%。同期，二線城市土地市場有反彈，但未走出負區間；三四線城市居住用地交易規模和去年同期基本持平。一線城市土地交易市場要先於二、三四線城市復甦。

從地價來看，1-5月分，大陸100個城市居住用地平均價格為每平方公尺6213元（人民幣，下同），同比上漲13.8%。相比前4月12.3%的漲幅略有擴大。其中，四個一線城市居住用地平均價格為每平方公尺18499元，同比上漲38.6%，漲幅在各線城市居首。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，二季度各地優質土地供應較多，而房企在一季度拿地計畫推遲等情況下，二季度紛紛進入土地拍賣市場，加之，二季度金融等外部環境趨於寬鬆，房企顧慮減少，土地市場活躍，土地拍賣溢價率上升，中國大陸百城居住用地市場總體上呈現了繼續回暖的態勢。

一線城市 房地產

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