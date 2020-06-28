南海緊張？中共7月1日西沙海域舉行軍事演習

過得端午是周末，香港鬧市銅鑼灣永遠人多，銅鑼灣渣甸街的維多利亞的秘密（Victoria`s Secret，維密）旗艦店，卻成了人多的打卡聖地，但那不是來買最新的潮品，而是照張相，做留念。

2020-06-28 17:53