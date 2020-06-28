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南海緊張？中共7月1日西沙海域舉行軍事演習

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共解放軍海軍陸戰隊的登陸演習。（百家號軍武次位面照片）
中共解放軍海軍陸戰隊的登陸演習。（百家號軍武次位面照片）

根據人民日報新聞端，引述海南海事局官網消息，2020年7月1日至7月5日中共將在西沙群島海域將進行軍事訓練。日本共同社5月中旬曾獨家報導，中共將在八月舉行登陸軍演，目標是東沙島。

報導稱，這份公文是號是瓊航警0059。

西沙群島2020年7月1日00:00至7月5日24:00在以下諸點連線內海域進行軍事訓練：A:17-16.12N/111-24.65E；

B:18-02.19N/112-59.45E；

C:16-58.63N/113-48.37E；

D:16-29.12N/113-44.93E；

E:15-41.19N/112-38.17E；

F:16-03.58N/111-26.69E。

在這些海域內，任何船舶禁止進入。

大陸網友紛紛留言：「厲兵秣馬，為戰而練，威力震懾！」「該動手了！」「練兵為打仗，打仗先練兵」。

日本共同社5月中旬曾獨家報導，中共人民解放軍正在計畫8月在南海舉行大規模登陸演習，目標設定是台灣統治和控制的東沙群島。

中共 南海 西沙群島

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