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陸國產ARJ21 正式編入民航機隊

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
陸國航、東航、南航在中國商飛總裝製造中心浦東基地正式接收各自首架國產ARJ21飛機。圖為工作人員在飛機前合影留念。（中新社）
陸國航、東航、南航在中國商飛總裝製造中心浦東基地正式接收各自首架國產ARJ21飛機。圖為工作人員在飛機前合影留念。（中新社）

承擔中國大型客機研製並統籌幹線和支線飛機發展的中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）28日發布消息說，中國航空集團有限公司、中國東方航空集團有限公司、中國南方航空集團有限公司當天在中國商飛總裝製造中心浦東基地正式接收各自首架國產ARJ21飛機。3架飛機同時交付，標誌著中國大陸國產ARJ21飛機正式入編國際主流航空公司機隊。

中新社報導，此次交付給國航、東航、南航的3架ARJ21飛機均採用90座全經濟艙布局，今年國航、東航、南航將陸續各接收3架ARJ21飛機，這三大航空公司根據市場需求，結合自身機隊規畫和航線布局，進行特色化選型，並嚴格監造ARJ21飛機。

中國商飛表示，國航、東航、南航機隊規模大、航線網絡覆蓋廣、運營經驗豐富。ARJ21飛機入編後，對推動支線飛機運營、探索適合中國國情的幹線支線相結合的航空發展模式、構建更加通達順暢的航空運輸網絡有著積極作用。隨著愈來愈多的ARJ21飛機投入市場，將助推中國大陸民航大眾化戰略，不斷滿足民眾日益增長的出行需求。

陸國航、東航、南航在中國商飛總裝製造中心浦東基地正式接收各自首架國產ARJ21飛機。圖為國航乘務員正在進行ARJ21支線客機客艙乘務員轉機型訓練。（中新社）
陸國航、東航、南航在中國商飛總裝製造中心浦東基地正式接收各自首架國產ARJ21飛機。圖為國航乘務員正在進行ARJ21支線客機客艙乘務員轉機型訓練。（中新社）

國航全力做好ARJ21飛機引進的各項準備工作，2019年12月，國航飛行總隊ARJ大隊正式成立，ARJ21飛機的引進將為國航進一步拓展航線網絡，優化機隊結構，提升競爭優勢提供更強有力的支持。

東航2020年2月專門成立一二三航空，開啟市場化運營國產飛機的新征程。一二三航空運營基地設在上海虹橋機場，以運營ARJ21、C919等大陸國產商用飛機為主體，推動大陸國產商用飛機的規模化運營。

南航則發揮大機隊運行保障優勢和網絡化市場優勢，著力保障好、運營好、發展好ARJ21飛機，先期考慮部署在廣州總部運營，還將通過ARJ21飛機陸續投入運營，快速積累大陸國產商用飛機運營經驗。

中國商飛稱，將積極聽取三家航空公司對產品優化、管理提升、客戶服務提升等建議，全力推進生產製造、運營支持、特業人員培訓、航材保障等工作，持續完善ARJ21飛機客戶服務體系和運行支持體系，為飛機交付和後續航線順暢運營提供保障。

航線 東航

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