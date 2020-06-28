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大陸領錢逾人民幣10萬元須登記 7月河北先試點

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國人民銀行近日公告，自2020年7月起，個人存取人民幣10萬以上要辦理登記，河北省的金融系統先試點。照片／新華網
中國人民銀行近日公告，自2020年7月起，個人存取人民幣10萬以上要辦理登記，河北省的金融系統先試點。照片／新華網

往返大陸要注意，未來領錢要登記。中國人民銀行近日公告，自2020年7月起，個人存取人民幣10萬（約新台幣42萬元）以上要辦理登記，河北省的金融系統先試點；10月將在浙江省和深圳市試點。

中國人民銀行發布「關於開展大額現金管理試點的通知」稱，7月起，在河北存取款人民幣10萬元以上要辦理登記。10月起，深圳存取款人民幣20萬元以上，浙江存取款人民幣30萬元以上，也要辦理登記。2021年7月至2022年初，在評估上報當地試點情況後，人民銀行總行將組織開展第三方評估。

紅星新聞報導，據人行公布的大額現金管理先行先試方案，三地人行分支機構參考本地現金分析數據，基於企業和個人用現特點，聽取銀行業金融機構、個人、企業等意見，在調研基礎上，確定本次試點針對的大額現金業務管理範圍。

也就是說今年會在上三個地方進行試點，試點的周期是兩年的時間。兩年以後可能會推廣到全國實施。

為何是這三個地方呢？這三個地方比較有代表性。首先河北的起點最低只有人民幣10萬元，並不是因為河北窮，按照人行的說法，就是河北的金融機構在管理大額現金方面比較有成熟的經驗。所以被選中第一個大額現金管理試點。

而在浙江雖然當地電子支付發達，但是大額用現金的需求還是比較突出的。而深圳主要是深圳與香港之間跨境用現金的需求比較突出。這兩個地方也是急需需要監管的地方。

存取款是自由的，為什麼要登記？網友稱，娶個媳婦購買代步車都要花費人民幣20、30萬，這樣存取款還得登記，手續麻煩。但官方稱，只要依法登記，大額存取款並不會受限制，而大額資金管理更積極的意義在於防止貪汙受賄和其他違法的勾當。

官方稱，雖然現在大陸的電子支付非常發達，普通百姓用大額現金的地方並不多，但數據顯示，在2017年曾有人取過人民幣1億現金，大額現金使用量不減反增。不合乎尋常，所以需要進行登記。

人民幣 中國人民銀行 深圳

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