紓解外貿企業流動性 李克強：引導金融機構加強融資

大陸國務院總理李克強今（28）日主持召開穩外貿工作座談會，引導金融機構加強融資支持，紓解外貿企業流動性困難。開闢更多方便商務人員往來的「快捷通道」。鼓勵外貿企業轉型升級。

中國政府網公告，會上，商務部、海關總署彙報當前外貿形勢和下一步工作考慮。格蘭仕、東方國際、東軟集團、好事達、執御信息、嘉逸志友等企業負責人通過視頻連線，結合各自所在的家電、服裝、醫療設備、家具、跨境電商平台、摩托車等領域談了企業生產經營和進出口情況。

李克強了解企業訂單、用工、資金、產業鏈供應鏈等，詢問對下一步市場形勢的看法和對國家政策的建議。他要求相關部門認真研究企業反映的問題和建議，採取措施支持企業渡過難關。

李克強說，穩住外貿外資基本盤，對穩定經濟運行和就業大局至關重要。近幾個月外貿有所回穩。當前疫情仍在全球流行，世界經濟嚴重衰退，大陸經濟已深度融入世界經濟，外貿環境依然嚴峻複雜，對此必須有充分估計和準備。

李克強指出，在積極擴大內需的同時，研究頒布穩外貿穩外資的新措施，尤其要加大支持力度保住中小微企業和勞動密集型企業，並助力大型骨干外貿企業破解難題，更好支撐就業穩定。完善出口退稅方式，加快退稅進度。引導金融機構加強信貸、信保、擔保等融資支持，紓解外貿企業流動性困難。繼續挖掘通關便利化改革潛力，優化對外貿企業服務。

此外，統籌做好疫情防控和穩外貿穩外資工作，加強與相關國家溝通協調，暢通國際貨運通道，開闢更多方便商務人員往來的「快捷通道」。鼓勵外貿企業轉型升級，提升出口產品質量和附加值，加快發展跨境電商、網上交易等外貿新業態新模式，鼓勵引導多元投入建設海外倉，加大對帶動中小企業出口的外貿服務平台的支持，培育新的外貿增長點。