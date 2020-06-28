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香港觀察／國際名牌斷臂急撤 高檔酒店放下身段

世界日報 / 香港特派員李春／香港28日電
過得端午是周末，香港鬧市銅鑼灣永遠人多，銅鑼灣渣甸街的維多利亞的秘密（Victoria`s Secret，維密）旗艦店，卻成了人多的打卡聖地，但那不是來買最新的潮品，而是照張相，做留念。 香港中國通訊社
過得端午是周末，香港鬧市銅鑼灣永遠人多，銅鑼灣渣甸街的維多利亞的秘密（Victoria`s Secret，維密）旗艦店，卻成了人多的打卡聖地，但那不是來買最新的潮品，而是照張相，做留念。 香港中國通訊社

過得端午是周末，香港鬧市銅鑼灣永遠人多，銅鑼灣渣甸街的維多利亞的秘密（Victoria`s Secret，維密）旗艦店，卻成了人多的打卡聖地，但那不是來買最新的潮品，而是照張相，做留念。

美國內衣品牌維密，本來在香港有六間分店的大陣仗，其在銅鑼灣渣甸街的旗艦店，更有地下到樓上共六層店鋪的鋪排，月租報稱700萬港元（約90萬美元），簽的十年長約到2027年8月，在香港已是最豪的名店之一。這回引來眾多人照相留念，不再是店豪品潮，而是其剛剛宣布，結束在港業務，遣散所有員工，急速離港。

與之同時，另一外資奢侈品牌CHANEL，也傳出裁員減人的風聲，說其香港分區要縮減門市人手，牽涉逾百名員工。香港零售業行工人士說，香港經濟正遭受多重打擊，旅遊業癱瘓了，沒了外來旅客，奢侈品受到最大衝擊，香港本地客也沒多大消費意欲，只會購買日常用品，整個行業受打擊極大。

外資要撤要縮，香港本地商家在急謀自救。盼望新冠肺炎疫情緩和，能刺激香港本地消費及旅遊活動，香港旅遊發展局新近推出大型推廣計畫「旅遊．就在香港」，過去一周，反應不算太熱烈，香港大型連鎖的旅行社們，開始變身電商，在其網上向會員推展海鮮或和牛。有旅行社職員說，他們都是吃底薪，靠小費養家，現在不好活了。

香港多間名牌飯店，也放下身段，諸如半島酒店、四季酒店這類大牌子，近日都在推本地客的一晚兩餐，即住宿一晚，包兩人燭光晚餐和早餐，其中一個套餐約3000港幣出頭，是那酒店盛時房費的五折。但一問說反應不大熱烈，這時沒外來客，香港本地人也戀家，沒有浪漫念頭。

反應較好的是更豪放的舉動，香港一間公車公司九龍巴士，新鮮熱辣推出「九巴過海路線大抽獎」，成年乘客在未來一個月推廣期中，使用八達通登記參加其活動，每周搭三次過海線，就有幸運抽獎機會，抽到就是1030港元的九巴月票。九巴這回很豪氣地拿出400萬港元抽獎，也有人不滿指其過往車費太貴賺得太多。

香港 酒店 旅行社

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